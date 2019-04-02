Valve'den sanal gerçeklik gözlüğü geliyor
Son dönemde birçok teknoloji üreticisi sanal gerçeklik pazarına giriş yapıyor. HTC'nin Vive isimli sanal gözlüğünün yapım sürecinde önemli bir rol oynayan Valve, kendi gözlüğünü çıkarmak için hazırlıklara başladı.
Sanal gerçeklik gözlükleri gün geçtikçe daha popüler bir hale geliyor ve bununla beraber üreticiler yoğun bir rekabet içerisine giriyor. Oyun geliştiricisi Valve rakiplerinden geri kalmayarak kendi sanal gözlüğü için harekete geçti.
HTC ile ortaklık gerçekleştirerek HTC Vive isimli sanal gözlüğü üreten Valve, kendisine ait sanal gözlüğü için hazırlıklara başladı. 135 derece görüş açısına sahip iki adet kameranın yer alacak. Bu kameralar aynı zamanda kullanıcı hareketlerinin sanal ortama aktarılmasını sağlıyor. Üst tarafta bulunan fiziksel tuş ile beraber mercekler arasındaki mesafe ayarlanabiliyor.
Valve'nin uzun bir süredir üzerinde çalıştığı cihaz, Valve Index olarak adlandırılacak. Söz konusu sanal gözlüğün Mayıs ayında düzenlenecek etkinlikle beraber görücüye çıkması bekleniyor. Valve Index'in güçlü rakiplerine karşı nasıl bir performans göstereceği ise merak konusu.
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