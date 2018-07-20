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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Teknoloji
20.07.2018 - 14:04, Son Güncelleme:

Seks 'oyuncak'larıyla ilgili çok önemli uyarı

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Seks 'oyuncak'larıyla ilgili çok önemli uyarı

Önde gelen bir psikolog seks robotları bağımlılarına, genel olarak seks bağımlılarına sunulan tedavinin aynısının uygulanabileceğini belirtti.

Yapay zeka ürünü seks robotlarının yaygınlaşmasının seks bağımlılığındaki artışı alevlendirebileceği veya mevcut bağımlılığı sürdürülebilir hale getirebileceği belirtiliyor. 

Yaratıcıları seks robotlarının sallantıdaki evlilikler ya da yalnız veya engelli erkekleri için bir nimet olduğunu savunsalar da uzmanlar topluma faydaları konusunda ikna olmuş değiller.

Sputnik'in haberine göre Psikolog Thaddeus Birchard, İngiliz Daily Star Online'a yaptığı açıklamada gerçeğe yakın, yapay zeka özellikli robotlarının seks bağımlılığının kendisini gösterebileceği araçlardan biri olabileceğini söyledi.

Marylebone Psikolojik Terapi Merkezi'nin klinik direktörü olarak görev yapan Birchard "Sadece cinsel aktivite veya bağımlılığı ifade etmenin başka bir yolu olabilir" dedi. Marylebone Psikolojik Terapi Merkezi, cinsel bağımlılığı "durması zor olan cinsel davranışlar ve düşünceler" olarak tanımlıyor.

Seks oyuncaklarıyla ilgili çok önemli uyarı

‘UTANÇ VERİCİ, ZOR VE YALNIZ BİR DENEYİM'

Cinsel bir bağımlılığa sahip olmanın bir seçenek olmadığını belirten Birchard şöyle devam etti: "Hem bireysel olarak hem de ortakları için utanç verici, zor ve yalnız bir deneyim. 

Seks bağımlılığı taşıması zor duygu durumlarını anestezi etmenin bir yoludur. Bunlar arasında yalnızlık, utanç, can sıkıntısı ve stres olmakla birlikte duygu durumları bununla sınırlı değildir. İçme sorunu olanlarda alkolün sahip olduğu işlevle aynı işleve sahiptir. Bu, benlikten bir kaçıştır. Bu, onun arkasındaki psikolojidir. Kişi seksi genellikle bilinçsiz bir şekilde kendisiyle ilgili acı veren duygu ve inanışları yönetmek için bir ilaç gibi kullanılır." 

Seks robotlarının bağımlılık üzerindeki olası etkilerine dair tartışmalar bir süredir devam ediyor. Bağımlı kişinin hayatına bir partnerin dahil olması hastalığın farkına varılması ya da tedavi isteği ihtimalini artırabilirken seks robotlarının yani bağımlılığın gizlenebilecek olmasının olumsuz etkileri olabileceği ileri sürülüyor. 

Yapay zeka tabanlı robotların kişilerin isteklerine göre özelleştirilebilmesinin de bağımlılık yaratabileceği ifade ediliyor.

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