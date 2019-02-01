Üzerinde fiziksel tuş bulunmayan Meizu Zero satışta! Fiyatı cepleri yakacak
Çinli telefon üreticisi Meizu'nun geçtiğimiz günlerde dünyaya duyurduğu ve üzerinde fiziksel bir port veya tuş bulunmayan telefonu Meizu Zero nihayet satışa çıktı. İşte telefonun tüm özellikleri ve şaşırtan fiyatı...
Meizu Zero adını alan bu modelin üzerinde hiçbir delik bulunmuyor. Cihazın fiziksel tuşları ve şarj girişi bile yok. Bir akıllı telefon üzerinde aklınıza gelebilecek, USB girişi, hoparlör, ses açma/kapama ve güç tuşu hatta SIM kart girişi bile Meizu Zero'da bulunmuyor. Kutu içerisinde gelen 18W kablosuz şarj cihazıyla telefonu şarj edebileceksiniz.
Ses açma/kapama ve güç tuşlarını ise HTC U12+ modelinde gördüğümüz gibi cihazın yan çerçevesinde bulunan basınç algılamalı sistem yardımıyla kullanabiliyorsunuz. İçerisinde SIM kart bile yok! eSIM teknolojisi de cihazın SIM kart yuvasız olmasını sağlıyor. Meizu Zero üzerinde hiçbir deliğin bulunmaması su geçirmezlik konusunda da yardım ediyor. IP68 sertifikası alan model, diğer akıllı telefonlara kıyasla su ve toza karşı daha dayanıklı olacaktır.
Cihazın diğer özellikleri; ekrandan parmak izi okuma, 5.99 inç boyutunda AMOLED ekran, Snapdragon 845 işlemci, 12 MP Sony IMX380 + 20MP Sony IMX350 çift kamera paketi... Son olarak cihazın siyah ve beyaz olmak üzere iki renk seçeneğine sahip olduğunu belirtelim.
İndiegogo üzerinden satışa sunulan amiral gemisinin fiyatı 1.299 dolar olarak açıklandı. Yani, ülkemizde uygulanan vergiler dahil olmadan söz konusu telefonun fiyatı 6.730 TL’ye denk geliyor.
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