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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

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Teknoloji
05.12.2018 - 07:22, Son Güncelleme:

Uzaylıların Dünya'ya gelmiş olabileceği iddiası ortalığı karıştırdı

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Uzaylıların Dünya'ya gelmiş olabileceği iddiası ortalığı karıştırdı

ABD Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA) Akıllı Sistemler Bölümünde çalışan bilim insanı Silvano P. Colombano, uzaydaki akıllı yaşam formlarının Dünya'yı halihazırda ziyaret etmiş olabileceğini iddia etti.

Colombano, dünya dışı akıllı yaşam formlarının Dünya'da halihazırda mevcut olabileceği teorisini ortaya attı.

Dünya dışı yaşam hakkındaki mevcut bakış açısının çok dar olduğunu söyleyen Colombano, üstün özellikleri olan yabancı bir yaşam formundan Dünya'ya yapılmış bir ziyareti gözden kaçırmış ve bunun "geleneksel karbon temelli yaşamdan" çok farklı olabileceğini ileri sürdü.

Çalışmasını "Decoding Alien Intelligence" konferansında sunan Colombano, bu "son derece küçük ve zeki varlıkların" insan teknolojisinin çok ötesine geçmiş ve hatta yıldızlar arası yolculukta ustalaşmış olabileceği değerlendirmesinde bulundu.

Colombano, medeniyetimizdeki teknolojik gelişmenin yaklaşık 10 bin yıl önce başladığını ve sadece son 500 yılda bilimsel yöntemlerin yükselişinin gözlendiği hesaba katıldığında gelecek bin yıl boyunca bile teknolojik gelişimi öngörmenin çok da mümkün  olmadığını söyledi. 

Gelecekte radyo dalgalarının da güncelliğini yitirebileceğini dile getiren Colombano, fizikçileri, en güvenilir teorilere dayanarak "UFO olgusunu çalışmaya değer görmek" için "spekülatif fizikle" uğraşmaya çağırdı.

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