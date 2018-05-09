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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Teknoloji
Populer Science
09.05.2018 - 08:50, Son Güncelleme:

Uzaylıların DNA molekülleri var mı yoksa DNA sadece Dünya'ya mı özgü?

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Uzaylıların DNA molekülleri var mı yoksa DNA sadece Dünya'ya mı özgü?

Cevabını bilmiyoruz. DNA yerine sadece RNA ya da XNA kullanılan bir yaşam formu da olabilir. Hatta bunların hiçbirine ihtiyaç duymaması bile mümkün ama bunun olasılığı düşük.

DNA evren için bir zorunluluk mu? Bu güzel soruya cevap vereceğimiz cevap hiçbir kesinlik taşımayacak çünkü şu ana dek dünya dışı yaşamın tek bir örneğine bile rastlayamadık. Bu durumda sadece Dünya örneği üzerinden mantık yürütmek zorunda kalıyoruz. DNA, yaşamın Dünya'daki yapıtaşları olan proteinlerin nasıl çalışacağını belirleyen talimatları veriyor. Yani amino asitleri örgütlüyor. Ayrıca bu talimatların sonraki nesillere de aktarılmasından sorumlu. Ama bunu yapabilme becerisi DNA'ya özgü değil; RNA da benzer bir görev üstlenebilir. Hatta yaşamı başlatanın bizzat RNA olduğu düşünülüyor. DNA, RNA'yla kıyaslanınca daha gelişmiş bir talimat iletme yöntemi. Dolayısıyla yaşamı başlatmak için bu ikisinden biri ya da bizim bilmediğimiz üçüncü bir ihtimal; çok daha gelişmiş bir model kullanılabilir. Geçtiğimiz yıllarda biyologlar yaşamın başlaması için DNA ya da RNA'ya ihtiyaç olmayabileceğini gösteren bir keşif yaptı. Buldukları şey yabancı moleküllerdi. Ve bu altı molekülün genetik verileri depolayıp, bu bilgileri sonraki nesillere aktarabilecek kapasiteye sahip olduğu görüldü. Peki XNA adı verilen bu yapı taşları da tıpkı RNA ve DNA gibi çalışıp yaşamın başlangıcını örgütleyebilir mi? Bu sorunun cevabını kimse bilmiyor. 

Diğer taraftan; metal ve silikon bazlı beyinlere sahip robotlar üretebildiğimize göre, buradan devam edersek mantıksal olarak şöyle ilerliyoruz: zeki robotlar, kendileri gibi, hatta kendilerinden daha zeki olan robotlar üretebilir. Bu süreç devam ettikçe birkaç nesil sonra ortaya çıkan robotu gerçek canlılardan ayırt edememeye başlarız. Tabii biz şu anda onları biyolojik değil, sentetik canlılar kategorisinde ele alabiliyoruz ama bir yerden sonra kendilerini olağanüstü bir dönüşümle biyolojik canlılar kadar "canlı" duruma getirebilirler. Ve o seviyeye eriştiklerinde artık biyolojik/sentetik ayrımı yapmak ilkel bir düşünme yöntemi olarak kalır. Sonuçta Dünya dışı yaşam formu olarak böyle bir canlı türüyle de karşılaşma ihtimalimizi göz ardı etmeyelim.

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