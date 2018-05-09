Uzaylıların DNA molekülleri var mı yoksa DNA sadece Dünya'ya mı özgü?
Cevabını bilmiyoruz. DNA yerine sadece RNA ya da XNA kullanılan bir yaşam formu da olabilir. Hatta bunların hiçbirine ihtiyaç duymaması bile mümkün ama bunun olasılığı düşük.
DNA evren için bir zorunluluk mu? Bu güzel soruya cevap vereceğimiz cevap hiçbir kesinlik taşımayacak çünkü şu ana dek dünya dışı yaşamın tek bir örneğine bile rastlayamadık. Bu durumda sadece Dünya örneği üzerinden mantık yürütmek zorunda kalıyoruz. DNA, yaşamın Dünya'daki yapıtaşları olan proteinlerin nasıl çalışacağını belirleyen talimatları veriyor. Yani amino asitleri örgütlüyor. Ayrıca bu talimatların sonraki nesillere de aktarılmasından sorumlu. Ama bunu yapabilme becerisi DNA'ya özgü değil; RNA da benzer bir görev üstlenebilir. Hatta yaşamı başlatanın bizzat RNA olduğu düşünülüyor. DNA, RNA'yla kıyaslanınca daha gelişmiş bir talimat iletme yöntemi. Dolayısıyla yaşamı başlatmak için bu ikisinden biri ya da bizim bilmediğimiz üçüncü bir ihtimal; çok daha gelişmiş bir model kullanılabilir. Geçtiğimiz yıllarda biyologlar yaşamın başlaması için DNA ya da RNA'ya ihtiyaç olmayabileceğini gösteren bir keşif yaptı. Buldukları şey yabancı moleküllerdi. Ve bu altı molekülün genetik verileri depolayıp, bu bilgileri sonraki nesillere aktarabilecek kapasiteye sahip olduğu görüldü. Peki XNA adı verilen bu yapı taşları da tıpkı RNA ve DNA gibi çalışıp yaşamın başlangıcını örgütleyebilir mi? Bu sorunun cevabını kimse bilmiyor.
Diğer taraftan; metal ve silikon bazlı beyinlere sahip robotlar üretebildiğimize göre, buradan devam edersek mantıksal olarak şöyle ilerliyoruz: zeki robotlar, kendileri gibi, hatta kendilerinden daha zeki olan robotlar üretebilir. Bu süreç devam ettikçe birkaç nesil sonra ortaya çıkan robotu gerçek canlılardan ayırt edememeye başlarız. Tabii biz şu anda onları biyolojik değil, sentetik canlılar kategorisinde ele alabiliyoruz ama bir yerden sonra kendilerini olağanüstü bir dönüşümle biyolojik canlılar kadar "canlı" duruma getirebilirler. Ve o seviyeye eriştiklerinde artık biyolojik/sentetik ayrımı yapmak ilkel bir düşünme yöntemi olarak kalır. Sonuçta Dünya dışı yaşam formu olarak böyle bir canlı türüyle de karşılaşma ihtimalimizi göz ardı etmeyelim.
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