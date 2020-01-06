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Teknoloji
BBC Türkçe
Haber Giriş: 06.01.2020 - 14:17,Son Güncelleme:/

'Uzaylılar belki de aramızdalar, onları göremiyoruz'

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'Uzaylılar belki de aramızdalar, onları göremiyoruz'

Uzaya giden ilk İngiliz astronot olan Dr. Helen Sharman, uzaylıların kesinlikle var olduklarını ancak insanlar gibi karbon ve nitrojenden yaratılmadıkları için onları göremiyor olabileceklerini söyledi.

İngiliz Observer gazetesine konuşan Sharman,"Uzaylılar var. Bunun başka yolu yok. Milyarlarca yıldız arasında her türlü yaşam formu olmalı" dedi.

Sharman, "Belki de şu anda buradalar ve biz onları göremiyoruz" diye konuştu.

56 yaşındaki Sharman, Londra'daki Imperial College'ta Kimya Fakültesi'nde öğretim görevlisi.

Sharman, Mayıs 1991'de iki Rus kozmonotla birlikte Sovyet Mir Uzay İstasyonu'na gitmişti.

Dr. Sharman, 2018'de Kraliçe 2'nci Elizabeth tarafından Britanya İmparatorluk Nişanı'yla ödüllendirilmişti.

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