Uzay teknolojisiyle geliştirilen ayakkabı: adidas Ultraboost 20

adidas tarafından geliştirilen Ultraboost 20, koşucuların performansında devrim yaratmaya hazırlanıyor. adidas, yeni yılda yüksek teknolojiye sahip inovatif yeni bir performans modeliyle kullanıcılarının karşısına çıktı. Uluslararası Uzay İstasyonu (ISS) U.S. National Lab ile ortaklığının ilk ürünü olarak Ultraboost 20’yi sunan marka, işbirliğinin devamında yeni ürünlerin geliştirilmesi için Boost teknolojisini uzaya göndereceğini duyurdu. Astronotların dayanıklılığından ilham alan adidas, koşucuların en yüksek performansa ulaşmalarına yardımcı olacak “Train Like An Astronaut (Astronot Gibi Antrenman Yap)” isimli özel bir eğitim programı oluşturdu.



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adidas ve Uluslararası Uzay İstasyonu’ndan ortak çalışma

Uluslararası Uzay İstasyonu (ISS) U.S. National Lab ile uzun süreli ortaklığın sonucu olarak ortaya çıkarılan bu ilk modelin her bir parçası uzay mekiği inşasıyla paralellikler gösteriyor. İşbirliğinin ikinci adımında ise adidas yeni ürünlerin araştırma geliştirme süreçleri için Boost teknolojisini uzayda test edecek. Ürünleri söz konusu olduğunda inovasyonuyla ön planda olmaktan gurur duyan bir marka olan adidas, yerçekimsiz bir ortamda da test edeceği Boost’un geleceğini şekillendirerek teknolojisini en üst seviyelere taşımayı amaçlıyor.



adidas’ın ortak çalıştığı ISS U.S. National Lab, yaşam bilimleri, fizik bilimleri, uzaktan algılama, teknoloji geliştirme ve eğitim alanlarında çeşitli araştırmaları teşvik etmek ve aracılık yapmakla görevli bir kurum. NASA ile birlikte çalışan ISS U.S. National Lab, gelecek nesillere ilham vermek için uzay istasyonundan yararlanarak bilimle çığır açmaya devam ettirmeyi amaçlıyor.



Maksimum performans

Ultraboost 20’deki her bir parça, performansa dayalı belirli bir fonksiyon için maksimum düzeye ulaştırılırken, bu da sporcuların performansını daha yüksek seviyelere çıkarıyor. Bu yeni siluetiyle laboratuvardaki zorlu stres testlerinin, saatlerce süren araştırmaların ve binlerce koşucunun geri bildiriminin sonucu olarak ortaya çıkan Ultraboost 20, konfor ve tepkinin en üst düzey birleşimini koşuculara bir adım öteye geçmeleri konusunda güven vermek için tasarlandı. adidas Ultraboost 20'nin yeni ve gelişmiş Primeknit üstü Tailored Fiber Placement (TFP) isimli teknolojiye sahip. Bu inovatif teknik, elyafı milimetrelere ayırarak hassas bir şekilde dikilen ve oluşturulan yüksek performanslı ve hafif bir üst kısım oluşturuyor. Ayak desteği tam olarak ayarlandığında koşucuların, koşunun başından sonuna patlamayı bekleyen enerjilerini tamamen açığa çıkarıyor. ISS ABD Ulusal Laboratuvarı ortaklığı, adidas’a yeni bir araştırma ve test imkanı ile mikro yerçekimi koşulları sunuyor. Bu da adidas’ın koşu ayakkabısı teknolojisinin sınırlarını daha fazla zorlamasına izin veriyor. Son nokta ise uzayda test edilmesi olacak.





ADIDAS ULTRABOOST 20’NİN ÖZELLİKLERİ:

TFP’li Primeknit: adidas Ultraboost 19’un evrimsel bir üst modeli olan Primeknit, kalibre edilmiş destek sağlayan bir üst elde etmek ve her koşucunun ayağına esnek bir uyum sağlamak için elyafı milimetrelerine ayıran veri odaklı Tailored Fiber Placement (TFP) teknolojisine sahip. Aslında bu özellik her bir Ultraboost 20’yi kişiye özel hale getiriyor.

Optimize edilmiş Boost: adidas Boost orta tabanı her bir adımda enerjiyi yakalayıp yolun her adımında yüksek enerji geri dönüşümü sağlayarak koşucuların ileri atılmaları için bu enerjiyi ayak uçlarına geri döndürüyor.

Stretchweb: Stretchweb dış tabanı Boost orta tabanı ile uyum içinde çalışırken Continental kauçuk da tüm yüzeylerde maksimum tutuş sağlıyor.

Torsiyon Yayı: Yere inip basmada daha fazla destek için hafif bir yapı sağlarken, koşucuların ileri atılmaları için de çabuk geçiş imkanı veriyor.



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