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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Teknoloji
A.A.
30.07.2019 - 11:22, Son Güncelleme:

Uzay hukuku Türkiye'de masaya yatırılacak

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Uzay hukuku Türkiye'de masaya yatırılacak

Uzay araştırmalarına yönelik çalışmalarını yoğunlaştıran Türkiye, 23-26 Eylül tarihlerinde uzay hukuku alanında gerçekleştirilecek önemli bir uluslararası konferansa ev sahipliği yapacak.

Uzay faaliyetlerine dair hukuki ve idari konuların tartışılacağı Birleşmiş Milletler (BM) Uzay Hukuku ve Politikası Konferansı, 23-26 Eylül tarihlerinde Türkiye'nin ev sahipliğinde gerçekleştirilecek.

Uzaya dair araştırmalarını Türkiye Uzay Ajansının kuruluşuyla kurumsallaştıran Türkiye, bu konunun hukuki ve idari yönüne ilişkin çalışmalara da başladı.

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre Türkiye, bu kapsamda düzenlenecek önemli bir uluslararası konferansa ev sahipliği yapacak.

BM Uzay İşleri Ofisinin en önemli etkinliklerinden olan "BM Uzay Hukuku ve Politikası Konferansı", Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) Uzay Teknolojileri Araştırma Enstitüsü, Türkiye Uzay Ajansı ve Asya-Pasifik Uzay İşbirliği Örgütü (APSCO) iş birliğinde 23-26 Eylül tarihlerinde İstanbul'da yapılacak.

Kayıt için son gün 9 Ağustos

İstanbul Teknik Üniversitesinin (İTÜ) desteğiyle düzenlenecek konferansta, uzay faaliyetlerine dair hukuki ve idari konular ele alınacak.

Yaklaşık 200 kişilik uluslararası uzman grubunun hazır bulunacağı öngörülen konferansın katılımcıları, ülkelerinin uzay alanında çalışan üst düzey idareci ve hukukçularından oluşacak.

Ülkelerindeki uzay hukukuna dair kapasite geliştirme faaliyetlerinde aktif yer alan ve politika gelişimine katkıda bulunan birçok akademisyen de konferansta yer alacak.

Konferansa katılmak isteyenler, TÜBİTAK'ın internet sayfasında belirtilen adreslerden 9 Ağustos'a kadar kayıt yaptırabilecek.

Hukuki kapasitenin gelişimi hedefleniyor

Uzay Hukuku ve Politikası Konferansı serisinin temelleri BM Uzay Hukuku ve Politikası çalıştaylarına dayanırken, 2002'den bu yana 10 farklı ülkede gerçekleştirilen çalıştaylarda uzay faaliyetlerinin hukuki ve idari boyuttaki kapasitesinin geliştirilmesi hedefleniyor.

Kapsamı ve katılımcı yelpazesini genişletmeyi amaçlayan bu serinin ilk konferansı, geçen yıl Rusya'da yapıldı. Türkiye, bu konferansa panelist ve izleyici olarak katıldı.

Türkiye açısından önemi

BM Uzay İşleri Ofisi, Türkiye'nin de üye olduğu BM Uzayın Barışçıl Amaçlarla Kullanımı Komitesinin (COPUOS) belirlediği stratejiler çerçevesinde, belirli konularda kapasite geliştirme ve bilgi paylaşımı amaçlı etkinlikler düzenliyor. Uzay teknolojileri ve uygulamalarının yanı sıra idari ve hukuki konularda da etkinlikler gerçekleştiriliyor.

Uzay hukuku ve politikası alanında dünya çapında önde gelen uzmanların katılacağı organizasyon, Türkiye açısından uluslararası bilinirlik ve ülkenin prestiji açısından büyük önem taşıyor.

Türkiye'nin ilgili kurumlarından bu alanda çalışan uzmanların konferansa katılımının, yurt içinde uzay alanında kurumsallaşmaya yönelik somut adımların atıldığı bir dönemde faydalı olacağı düşünülüyor.

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