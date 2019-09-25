Uzay boşluğundaki ilk otel: Von Braun Uzay İstasyonu
İnsanlık, Ay'dan sonra Mars'a gitme planları yaparken, diğer yandan da bu işi 'paraya dökmek' adına bir dizi çalışma yürütüyor. Gateway Foundation tarafından kurulmak istenen Von Braun Uzay İstasyonu'nun uzayda inşa edilecek ilk otel olma ihtimali söz konusu.
Günün birinde uzay boşluğunda 'Dünya' manzaralı bir otelde kalmayı hiç düşünmüş müydünüz? Uzaya gitme çalışmaları tüm hızıyla devam ederken, iş insanları bu durumu kazanca çevirebilmek için ise uzay turizmine kafa yoruyor. Gateway Foundation'ın inşa etmeyi planladığı ve dev bir tekerleği andıran uzay istasyonu da işte bu kapsamda uzayda boy gösterecek.
2025 yılına kadar inşasının tamamlanması beklenen bu özel uzay istasyonu, gerçekleştirdiği hareket sayesinde yerçekimini taklit ediyor. İstasyonun baş tasarımcısı Tim Alatorre mimarlık dergisi Dezeen’a verdiği röportajda, istasyonun bu özelliği ile insanların günlük rutinlerine aynen Dünya’daki gibi devam edebileceğine dikkat çekiyor.
Von Braun Uzay İstasyonu, konukların uyumaları için 24 adet modüle sahip olacak şekilde tasarlanıyor. İçinde restoran, bar, konser salonu, sinema, toplantı salonu ve spor merkezi gibi tesislerin de yer alacağı istasyonda 400 kişi barınabilecek.
Bu istasyonda basketbol oynamak da mümkün olacak, trambolinde zıplamak da... Bu istasyonda amaç insanın Dünya'daymış gibi hissetmesini sağlamak. Ancak Von Braun Uzay İstasyonu'nda bir gece kalmanın bedelinin ne olacağı elbette bilinmiyor.
Söz konusu uzay istasyonunun hizmete girdiğinde nasıl görüneceğini merak edenler aşağıdaki YouTube görüntülerine göz atabilir.
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