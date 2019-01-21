Uykusuz oyun maratonunda yeni rekor

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerTeknoloji HaberleriUykusuz oyun maratonunda yeni rekor
GeriTeknoloji Uykusuz oyun maratonunda yeni rekor
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Teknoloji
A.A.
21.01.2019 - 07:06, Son Güncelleme:

Uykusuz oyun maratonunda yeni rekor

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Uykusuz oyun maratonunda yeni rekor

Oyun geliştirme sektörü gerek ulaştığı ekonomik sonuçlar gerekse sektöre duyulan ilgiyle adından söz ettiriyor. Türk oyun geliştiricilerin çeşitli platformlarda ortaya koyduğu oyunlar önemli kitlelere ulaşıyor. Satışlarını büyük ölçüde ihracat olarak yapan sektör, geçen yıl 1 milyar 50 milyon dolar ile bu alandaki rekorunu geliştirdi.

Sektörün ortaya koyduğu başarılı ürünler, elde edilen olumlu ekonomik sonuçlar ve yakalanan dinamizm oyun geliştirmeye olan ilgiyi yukarı çekiyor.

Bu ilgi her yıl dünya ile eş zamanlı olarak Türkiye'de çeşitli merkezlerde düzenlenen oyun maratonu Global Game Jam'e (GGJ) de yansıyor.

GGJ’nin Türkiye’deki en büyük merkezlerinden olan ODTÜ Teknokent ve Türkiye Oyun Geliştiricileri Derneği, bu sene de GGJ ATOM ile geliştiricileri ağırlayacak.

İlki 2009'da gerçekleştirilen ve her yıl aynı tarihlerde dünyanın pek çok merkezinde tüm dünyayla eş zamanlı düzenlenen GGJ, 25-27 Ocak'ta gerçekleşecek. Uluslararası etkinliğin başından beri düzenlenen GGJ ATOM, zamanla etkinliğin en büyük merkezlerinden biri haline geldi.

Oyun tasarımcıları, görsel sanatçılar, müzisyenler...

GGJ ATOM kapsamında bir araya gelecek oyun geliştiriciler, Wyndham Otel’de tüm dünyadan geliştiriciler ile aynı anda yetenek ve bilgilerini sergileyecekler.

Türkiye’nin dört bir yanından 250 geliştiricinin bir araya geleceği GGJ ATOM’da, oyun tasarımcıları, programcılar, görsel sanatçılar, ses geliştiriciler ve müzisyenler 50’nin üzerinde oyun geliştirecek. 48 saat boyunca bir arada olacak geliştiriciler, ilk gün açıklanan global temaya göre oyun fikirleri düşünüp, ekipleriyle oyunlarını geliştirmeye başlayacaklar. Geliştiricilerin, GGJ’de oynanabilir bir oyun geliştirmelerinin yanı sıra, diğer geliştiricilerle çalışarak iletişim ve paylaşım becerisi kazanmaları amaçlanıyor.

2019 yeni başvuru rekoruyla geldi

Global Game Jam, dünyanın en büyük oyun geliştirme maratonu olmakla birlikte, en büyük bilişim geliştirme etkinliklerinden biri olarak da her yıl rekorlar kırıyor.

Düzenlendiği ilk günden bu yana en kalabalık merkezlerden biri olan, son 4 yıldır Türkiye Bölge Organizatörü görevini üstlenen ve her geçen sene başvuru sayısının arttığı GGJ ATOM’a bu yıl da rekor başvuru yapıldı.

Başvuruları 8 Ocak'ta kapatan GGJ ATOM, 350'den fazla başvuruyla yeni bir rekora ulaştı.

Casual Monster, Gram Games ve TaleWorlds sponsorluğundaki GGJ ATOM'a, Narcade, UDO, Tiramisu ve Digitoy destek verecek.

Türkiye saati ile 25 Ocak Cuma 16.30’da açılışı yapılacak GGJ’de bu yılın teması açıklanacak. Geliştiricilerden açılış gününde ekiplerini kurmaları ve 27 Ocak Pazar günü saat 15.30’a kadar açıklanan tema üzerinden oyunlarını geliştirmeleri bekleniyor.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

Hyundai bu kez yürüyebilen otomobil yaptı

Sharp'tan dünyanın en hafif telefonu geldi

Google sonunda banyoya girdi, emirlerinizi bekliyor!

Amazon nasıl dünyanın en değerli halka açık şirketi oldu?