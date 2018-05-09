Uykusuna en düşkün canlı hangisi?
Aklınıza hemen kediler geliyorsa yanılıyorsunuz.
Uykuya düşkünlükleriyle tanınanların hepsi bu listede:
1-) Koala - 20/22 saat (ortalama)
2-) Tembel Hayvan (Adı üstünde) - 20 saat
3-) Kahverengi yarasalar - 19 saat
4-) Dev armadillo (dev tatu) - 18 saat
5-) Piton - 18 saat
6-) Amerika keseli sıçanı - 18 saat
7-) Durukuli (baykuş maymunu) - 17 saat
8-) İnsan bebekleri - 16 saat
9-) Kaplan - 15 saat
10-) Sivri sincapçıklar (tupaias) - 15 saat
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