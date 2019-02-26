Uygun fiyatlı Nokia 4.2 tanıtıldı
Mobil Dünya Kongresi kapsamında yeni cihazlarını görücüye çıkaran HMD Global, Özelliklerine göre oldukça uygun fiyata sahip Nokia 4.2 modelini tanıttı.
5 kameralı Nokia 9 Purewiev ile Mobil Dünya Kongresine damga vuran Nokia, bununla beraber uygun fiyata sahip Nokia 4.2, Nokia 3.2 ve Nokia 1 Plus modellerini sahneye çıkardı. En dikkat çeken model ise Snapdragon 439 işlemciden güç alan Nokia 4.2 oldu.
Bütçe dostu Nokia 4.2, 5.71 inç büyüklüğündeki TFT ekran ile 720p çözünürlük sunarken, son zamanların trendi çentikli ekran ile geliyor. Aynı zamanda 12 nm fabrikasyon süreci ile üretilen SD439, sekiz adet Cortex A53 çekirdeğine ve Adreno 505 grafik birimine ev sahipliği yapıyor.
Donanım tarafından devam ettiğimizde 2 GB / 3 GB RAM ve 16 GB / 32 GB depolama sunan cihazda Snapdragon 439 işlemci bulunuyor. Arka tarafta ise 13 Megapiksel çözünürlüğünde f/2.2 diyaframa sahip ana ve derinlik algılama için 2 Megapiksel çözünürlüğünde ikinci kamera yer alıyor.
Cihazın ön tarafına baktığımızda ise 8 Megapiksel çözünürlüğünde kamera bulunuyor. Android Pie ile kutudan çıkan Nokia 4.2, Nisan ayında raflarda yer alacak. Siyah ve Pembe renk seçenekleriyle satışa sunulacak cihazın fiyatı 169 dolar belirlenmiş.
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