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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Teknoloji
Hürriyet Teknoloji
26.02.2019 - 13:45, Son Güncelleme:

Uygun fiyatlı Nokia 4.2 tanıtıldı

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Uygun fiyatlı Nokia 4.2 tanıtıldı

Mobil Dünya Kongresi kapsamında yeni cihazlarını görücüye çıkaran HMD Global, Özelliklerine göre oldukça uygun fiyata sahip Nokia 4.2 modelini tanıttı.

5 kameralı Nokia 9 Purewiev ile Mobil Dünya Kongresine damga vuran Nokia, bununla beraber uygun fiyata sahip Nokia 4.2, Nokia 3.2 ve Nokia 1 Plus modellerini sahneye çıkardı. En dikkat çeken model ise Snapdragon 439 işlemciden güç alan Nokia 4.2 oldu.

Bütçe dostu Nokia 4.2, 5.71 inç büyüklüğündeki TFT ekran ile 720p çözünürlük sunarken, son zamanların trendi çentikli ekran ile geliyor. Aynı zamanda 12 nm fabrikasyon süreci ile üretilen SD439, sekiz adet Cortex A53 çekirdeğine ve Adreno 505 grafik birimine ev sahipliği yapıyor. 

Donanım tarafından devam ettiğimizde 2 GB / 3 GB RAM ve 16 GB / 32 GB depolama sunan cihazda Snapdragon 439 işlemci bulunuyor. Arka tarafta ise 13 Megapiksel çözünürlüğünde f/2.2 diyaframa sahip ana ve derinlik algılama için 2 Megapiksel çözünürlüğünde ikinci kamera yer alıyor.

Cihazın ön tarafına baktığımızda ise 8 Megapiksel çözünürlüğünde kamera bulunuyor. Android Pie ile kutudan çıkan Nokia 4.2, Nisan ayında raflarda yer alacak. Siyah ve Pembe renk seçenekleriyle satışa sunulacak cihazın fiyatı 169 dolar belirlenmiş.

Facebook'ta ne kadar zaman harcadığınızı nasıl öğrenirsiniz | Teknoloji 101Teknoloji 101'in bu bölümünde Facebook'ta ne kadar zaman harcadığınızı öğrenmenin yolunu anlatıyor olacağız.
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