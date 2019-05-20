Uygun fiyatlı Lenovo Z6 Pro geliyor
Bilgisayar sektörünün önde gelen isimlerinden Lenovo, geçtiğimiz ay Lenovo Z6 Pro adındaki amiral gemisini tanıtmıştı. 100 megapiksel kamerasıyla dikkat çeken cihazın şimdi de daha uygun fiyatlı modeli ortaya çıktı.
Lenovo, son olarak tanıttığı Z6 pro modeliyle iyi bir ivme yakalamıştı. Snapdragon 855 işlemci ve 100 megapiksel arka kamera gibi özelliklerle dikkat çeken telefonun Z6 Youth Edition adında daha düşük donanım özellikleri ve uygun fiyata sahip modeli geliyor.
Su damlası olarak adlandırılan çentikle gelen cihaz, Snapdragon 730 işlemciden güç alacak. Pro modelinde yer alan dörtlü arka kameranın yerine üçlü kamera kurulumu yer alıyor. Siyah ve yeşil-mor olmak üzere karışım renklerle gelen cihazın parmak izi sensörü bulunuyor.
4500 mAh bataryadan beslenen Z6 Youth Edition, 22 Mayıs tarihinde kullanıcılarla buluşacak. 430 dolardan satılması beklenen cihazın uygun fiyata üst seviye performans sunması bekleniyor.
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