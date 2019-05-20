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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Teknoloji
Hürriyet Teknoloji
20.05.2019 - 11:26, Son Güncelleme:

Uygun fiyatlı Lenovo Z6 Pro geliyor

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Uygun fiyatlı Lenovo Z6 Pro geliyor

Bilgisayar sektörünün önde gelen isimlerinden Lenovo, geçtiğimiz ay Lenovo Z6 Pro adındaki amiral gemisini tanıtmıştı. 100 megapiksel kamerasıyla dikkat çeken cihazın şimdi de daha uygun fiyatlı modeli ortaya çıktı.

Lenovo, son olarak tanıttığı Z6 pro modeliyle iyi bir ivme yakalamıştı. Snapdragon 855 işlemci ve 100 megapiksel arka kamera gibi özelliklerle dikkat çeken telefonun Z6 Youth Edition adında daha düşük donanım özellikleri ve uygun fiyata sahip modeli geliyor. 

Su damlası olarak adlandırılan çentikle gelen cihaz, Snapdragon 730 işlemciden güç alacak. Pro modelinde yer alan dörtlü arka kameranın yerine üçlü kamera kurulumu yer alıyor. Siyah ve yeşil-mor olmak üzere karışım renklerle gelen cihazın parmak izi sensörü bulunuyor.

4500 mAh bataryadan beslenen Z6 Youth Edition, 22 Mayıs tarihinde kullanıcılarla buluşacak. 430 dolardan satılması beklenen cihazın uygun fiyata üst seviye performans sunması bekleniyor. 

Huawei P30 Pro elimizdeHuawei, P30 serisi yeni telefonlarını Paris’te dünyaya duyurdu. Hürriyet Teknoloji editörü Selim Öztürk P30 Pro’yu kutusundan çıkardı ve Eyfel Kulesi eşliğinde ilk görüntüleri sizlerle paylaşıyoruz.
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