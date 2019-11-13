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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Teknoloji
13.11.2019 - 09:18, Son Güncelleme:

Uygun bütçeli siber güvenlik için KOBİ'ler nelere dikkat etmeli?

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Uygun bütçeli siber güvenlik için KOBİ'ler nelere dikkat etmeli?

KOBİ’ler için şirketlerinin siber güvenliklerini güvence altına almak göz korkutucu bir görev olabiliyor. Ayrıca, iyi bir siber güvenlik önlemi almaya çalışmanın zor ve pahalı olduğunu düşünen birçok KOBİ bulunuyor. Ancak KOBİ’lerin verilerini ve ağlarını uygun bütçeyle de koruyabileceğini belirten siber güvenlik uzmanlarına göre, uygun bütçeli siber güvenlik için dikkat edilmesi gereken 5 önemli faktör bulunuyor.

KOBİ’lerin siber güvenliklerini ele almakta tereddüt etmelerinin birçok nedeni bulunuyor. Bir kısmı hala siber güvenliğe ihtiyaç duydukları konusunda ikna olmamışken, bir kısmı da güvenlik önlemlerine ayrılması gereken bütçeleri karşılamak istemiyor. KOBİ’lerin sağlam bir güvenlik sistemi oluşturmak için hazır kaynak veya uzmanlığa sahip olmadığına dikkat çeken uzmanlar, KOBİ'lerin ağlarını ve verilerini uygun maliyetlerle koruyabilmeleri için dikkat etmeleri gereken noktaların olduğunu belirtiyor. 

İşte KOBİ’lerin bütçelerini sarsmadan siber güvenliklerini güvence altına alabilecekleri 5 önemli faktör. 

1. Çalışanlarınızı siber güvenlik hakkında bilinçlendirin. Her KOBİ'nin güvenlik duvarları, antivirüs yazılımı, veri yedeklemeleri gibi konuşlandırması gereken güvenlik temelleri olsa da bu yeterli değildir. Temel bilgiler, günümüzün daha karmaşık saldırılarını kapsamazken, şirketler için en büyük risk grubunu oluşturan şirket ağına erişen çalışanları da karşılamıyor. Siber güvenlikteki zayıf halka olan çalışanların şirketin siber güvenlik refahını sahiplenmeleri için bilinçlenmesi gerekiyor. Örneğin KOBİ’lerin çalışanlarına, kimlik avı e-postasının neye benzediğini ve gerçek bir e-postadan farkını öğretmesi gerekiyor. Bağlantıyı tıklarlarsa veya bilinmeyen bir göndericiden bir ek açarlarsa, olabilecekleri bilmeleri gerekiyor. 

2. Yedekleme çözümlerinize daha fazla dikkat edin. Şirketler için verilerin yedeğinin alınması önemli bir durum teşkil ediyor. Ancak yedeklenen verilerin nerede tutulduğu ise daha önemli bir konu. Yedeklenen verilerin şirketlerin aynı sunucularında yer alması, KOBİ’lerin yedekledikleri veriler konusunda düştükleri en büyük hata. Etkin dosyalarla yedeklenen verilerin aynı sunucuda depolanmaması gerekirken, özellikle fidye yazılımlarına karşı yedeklenen verilerin online bir ortamda saklanmaması da gerekiyor. 

3. Fazla yetkilendirmeleri ortadan kaldırın. KOBİ’lerin yönetim kontrollerinde çok sayıda yönetici olabiliyor. Sistemlere sağlanan çok fazla erişim, beraberinde bir hata veya güvenlik olayını da getiriyor. KOBİ güvenliğini artırmanın kolay bir diğer yolu da, kimin yönetici erişimine sahip olduğunu ve bu erişimin gerekli olup olmadığını tespit etmekten oluşuyor. Sorumluluğu altında olmayan paneller için çalışanlara yönetici erişimini kaldırmanız birçok tehdidi ortadan kaldırıyor. 

4. Mevcut sistemlerinizi güncelleyin. Daha verimli olacak yeni nesil güvenlik duvarlarını kullanarak mevcut sistemlerinizin şirketinize yansıtacağı zararları ortadan kaldırabilirsiniz. Neyin engellendiğini ya da erişimine izin verildiğini bilmenizi sağlayan, ihtiyacınız olan içeriği ve dosyaları kaçırdığınızdan endişe etmeden kötü amaçlı web sitelerini ve “.exe” dosyalarını engelleyebilen güvenlik duvarlarına sahip olmanız gerekiyor. 

5. Şirketinizi denetlemeyi unutmayın. KOBİ’lerin siber güvenliklerini test etmeleri dahilinde potansiyel risk ve tehditlere önceden müdahale etmesi daha da kolaylaşıyor. Bunun için güvenlik duvarı kayıtlarını ve not yönlendirici anahtarlarını kontrol etmek adına çalışanların eğitilmesi gerekiyor. Şirketteki herkes, şüpheli bir şeyi belgeleme ve raporlama konusunda daha iyi olmaya teşvik edilmelidir.

ABD'de robotlar futbol oynadıABD'de Massachusetts Teknoloji Enstitüsü (MIT) tarafından üretilen minik robotlar parkta futbol oynadı. MIT Biyobenzetim Robotik Laboratuvarı tarafından üretilen Mini Cheetah robotları, yeşil alanda futbol oynarken görüntülendi. Her biri 9 kilogram ağırlığındaki robotlar, dört bacağıyla hareket ederek kendi etrafında 180 derece dönebiliyor. Mini robotların, saatte yaklaşık 8 kilometre hızla koşabildiği, düştüğünde kendi kendine kalkabildiği ve yüksek bir yerden atladığında yumuşak bir iniş yapabildiği belirtildi.
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