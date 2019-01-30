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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Teknoloji
hurriyet.com.tr / ÖZEL
30.01.2019 - 08:24, Son Güncelleme:

Uygulama geliştirene Apple para yağdırıyor: 120 milyar dolara ulaştı

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Uygulama geliştirene Apple para yağdırıyor: 120 milyar dolara ulaştı

Apple, sadece iPhone ve iPad'leriyle değil, App Store dahilinde yer alan uygulamalarla da gelirlerini ciddi anlamda artıran bir şirket. App Store'a fazlasıyla önem veren Apple'ın geliştiricilere bugüne dek 120 milyar dolar ödeme yaptığı ortaya çıktı.

2008 yılından bu yana Apple, yazılım geliştiricilere düzenli olarak ödeme yapıyor. Öyle ki, 2008'den bu yana ödenen toplam rakam 120 milyar dolara ulaşmış durumda. Daha da önemlisi bu rekor gelirin 4'te 1'inin sadece geçen yıl ödenmiş olması. 2018'de yazılım geliştiriciler, App Store'da yayınlanan uygulamaları üzerinden 30 milyar dolar gelir elde etti. 2017'de ise bu rakam 26.5 milyar dolardı. Yani kayda değer bir artış söz konusu.

App Store için uygulama geliştiren ve uygulamasını yayınlatmayı başaran geliştiriciler, belirlenen ücret üzerinden yüzde 30 komisyon bedelini Apple'a ödemek durumunda. Uygulama içi abonelikler söz konusu olduğunda ise bu oranın iki yılın dolmasıyla yüzde 15'lere düştüğünü de belirtelim.

Bu nedenle Apple için App Store hayati bir önemde ve oldukça yüksek bir getirisi var. Geliştiricilerin ise tek amacı Apple'ın gelecekte kendilerinden daha düşük komisyon bedeli alması ve dolayısıyla daha çok gelir yaratmak istemesi...

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