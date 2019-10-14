Uydu üyeliğinden bağımsız yeni bir platform haline dönüşüyor
Digiturk, bugüne kadar sadece uydu üyelerine ücretsiz ek servis olarak sunduğu ve 1.000.000’u aşkın Digiturk üyesinin kullandığı internet tabanlı içerik platformu beIN CONNECT’i, artık uydu üyeliğinden bağımsız yeni bir platform haline getiriyor.
Tüm kullanıcıların dilediği zaman internet üzerinden kolayca abone olup üyeliğini istediği zaman yine internet üzerinden kolayca sonlandırabileceği yenilenen beIN CONNECT, Digiturk'ün içerik dünyasına internet üzerinden erişim sağlıyor. beIN CONNECT ile kullanıcılar içeriklere tek bir platform üzerinden kolayca erişebiliyor.
Türkiye’nin önde gelen aktör ve aktrislerinin rol alacağı yerli diziler çok yakında bu platform üzerinden izleyicilerle buluşacak. 750’den fazla güncel film, 140’tan fazla yabancı dizi, çocuklar için programlar, yerli ve yabancı belgesel içerikleri, ulusal ve uluslararası TV kanalları ve şirketin spor içeriklerine SmartTV, akıllı telefon, tablet ve bilgisayar ile kolayca erişim sağlayan platform, kısa süre içinde dev yerli prodüksiyonları da ekranlara taşıyacak.
Platformu mevcut Digiturk üyeleri uydu alıcıları, internet sitesi, akıllı telefon ve tablet üzerinden ücretsiz olarak kullanmaya devam ederken, Digiturk üyesi olmayan yeni kullanıcılar da kutu, kurulum ve taahhüt olmadan platforma erişebilecek.
Platformun eğlence paketi, kullacıların kredi kartı bilgilerine ihtiyaç duymadan, sadece ad, soyad ve telefon numarası bilgileri ile 30 gün boyunca herhangi bir ücret ödenmeden deneme fırsatı sunuyor.
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