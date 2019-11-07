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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Teknoloji
A.A.
07.11.2019 - 07:16, Son Güncelleme:

Uydu haberleşme teknolojileri "Satcom Vision"da ele alınacak

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Uydu haberleşme teknolojileri "Satcom Vision"da ele alınacak

Profen ve Türksat'ın ana sponsorluğunda 19-20 Kasım'da Ankara'da düzenlenecek "Satcom Vision 2019 Konferansı"nda, uydu haberleşmesi alanındaki güncel teknolojik ilerlemelerin yanı sıra yeni eğilimler masaya yatırılacak.

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'nda (BTK) düzenlenecek Satcom Vision 2019 Konferansı, teknoloji takipçilerini, endüstri uzmanlarını ve girişimcileri bir araya getirecek. Konferansta, uydu haberleşme alanındaki güncel teknolojik gelişmelerle yeni eğilimler değerlendirilecek.

Etkinlikle Türkiye'nin uydu haberleşme alanında en etkili iş geliştirme platformu olma hedefiyle yola çıkan Satcom Vision'ın, Türk pazarına odaklanarak katılımcıların deneyimlerini aktarması için bir zemin sunması hedefleniyor.

Konferansta özellikle uydu endüstrisine odaklanarak işletmelerin haberleşme teknolojilerindeki gelişmelerden nasıl etkileneceği ve kuruluşların bu gelişmeleri en iyi nasıl değerlendirebileceği üzerinde durulacak. 

- Yeni iş birliği fırsatları değerlendirilecek

Profen ve Türksat'ın ana sponsorluğunda gerçekleştirilecek Satcom Vision 2019'un uzay kesimi sağlayıcıları ve ağ operatörleri/entegratörlerine yeni iş birlikleri sağlama ve geliştirme fırsatı vermesi amaçlanıyor.

Teknoloji Danışmanı Barry Watson moderatörlüğünde yapılacak konferansta, uzay/5G dünyasını iyileştirmek için yeni fırsatlar ve uydu telekomünikasyon sektöründe uydu iletişim pazar payının geliştirilmesine yönelik stratejiler de ele alınacak.

Satcom Vision 2019'da firmaların ürün ve kabiliyetleri sergilenecek. Konferans, toplam 4 oturumdan oluşacak, katılımcılar görüşlerini paylaşacak. 

Sunum konuları, sektördeki mevcut durum, potansiyel yeni teknolojiler, ticari pazar perspektifleri ve gelecek 5 yıllık döneme yönelik yol haritası göz önünde bulundurularak belirlendi.

Satcom Vision 2019'un sadece sektördeki yeniliklerle sınırlı kalmayarak aynı zamanda katılımcıların iş alanlarını geliştirebileceği, inovatif fikirlerin aktarıldığı verimli bilgi alışverişi ve iş birliği için zemin sunması bekleniyor.

VMware, yeni teknolojik ürün ve hizmetlerini tanıttıVMworld 2019 Avrupa etkinliğinde VMware, yeni teknolojik ürün ve hizmetlerinin yanı sıra stratejik iş ortaklıklarını tanıtarak her uygulamanın her bulut üzerinden her cihazda çalışmasını sağlayan yazılım mimarisi vizyonunu güçlendirdi. Şirketin teknoloji portföyünde yapılan güncellemeler, şirketin yerleşik güvenlik vizyonunun yanı sıra şirketlerin Kubernetes üzerinden yazılım kurma, yürütme ve yönetme şekillerinin dönüşümüne destek oluyor. Bu kapsamda VMWare Türkiye Ülke Müdürü Murat Mediceler, Hürriyet'e önemli açıklamalarda bulundu.
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