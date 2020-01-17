Üst üste dördüncü kez Deliotte Fast 50 listesine girdi

Türkiye'nin hızlı büyüyen teknoloji şirketlerine Avrupa ve dünyaya açılma fırsatı sunan Deloitte Teknoloji Fast 50 Türkiye 2019 Programı'nın sonuçları açıklandı. Yerli ödeme kuruluşu PayTR, bu sene de Türkiye'nin en hızlı büyüyen teknoloji şirketlerinin yarıştığı programda iş dünyasının geleceğini şekillendirecek ve Türkiye'nin dijital dönüşümüne öncülük edecek şirketlerin yer aldığı Deloitte Teknoloji Fast 50 listesine girdi.



Dört kere üst üste Türkiye'nin en hızlı büyüyen 50 teknoloji şirketi arasında yer almanın önemli bir başarı olduğunu belirten PayTR Genel Müdürü Tarık Tombul, “Yeni ürün ve hizmetlerimizle 2020'de de hızla büyümeye devam etmek istiyoruz” dedi.



