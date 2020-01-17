MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerTeknoloji HaberleriÜst üste dördüncü kez Deliotte Fast 50 listesine girdi
GeriTeknoloji Üst üste dördüncü kez Deliotte Fast 50 listesine girdi
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Teknoloji
Haber Giriş: 17.01.2020 - 11:08,Son Güncelleme:/

Üst üste dördüncü kez Deliotte Fast 50 listesine girdi

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Üst üste dördüncü kez Deliotte Fast 50 listesine girdi

Ödeme şirketi PayTR, arka arkaya dördüncü kez Deloitte Teknoloji Fast 50 listesinde yer aldı.

Türkiye'nin hızlı büyüyen teknoloji şirketlerine Avrupa ve dünyaya açılma fırsatı sunan Deloitte Teknoloji Fast 50 Türkiye 2019 Programı'nın sonuçları açıklandı. Yerli ödeme kuruluşu PayTR, bu sene de Türkiye'nin en hızlı büyüyen teknoloji şirketlerinin yarıştığı programda iş dünyasının geleceğini şekillendirecek ve Türkiye'nin dijital dönüşümüne öncülük edecek şirketlerin yer aldığı Deloitte Teknoloji Fast 50 listesine girdi.
 
Dört kere üst üste Türkiye'nin en hızlı büyüyen 50 teknoloji şirketi arasında yer almanın önemli bir başarı olduğunu belirten PayTR Genel Müdürü Tarık Tombul, “Yeni ürün ve hizmetlerimizle 2020'de de hızla büyümeye devam etmek istiyoruz” dedi.

Oppo A9 2020'yi yakından inceliyoruzÇin merkezli teknoloji üreticisi Oppo'nun uygun fiyatlı telefon modellerinden Oppo A9 2020'yi yakından inceliyoruz. Telefon; sadece uygun fiyatıyla değil, dört kamerası dahil diğer donanım özellikleriyle de dikkatleri üzerinde topluyor. (Sponsorlu içerik)
daha fazla video için
False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle