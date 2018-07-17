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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Teknoloji
17.07.2018 - 10:30, Son Güncelleme:

USB'den format atma işlemi nasıl yapılır?

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USB'den format atma işlemi nasıl yapılır?

USB'den format atma işlemi için ne yapmak gerekir? USB ile Windows 10 yükleme işlemi nasıl yapılır? Bozulan bilgisayarınıza USB bellek ile format nasıl atılır? Bilgisayarını formatlamak istiyorsanız bu haberimizi okuyarak USB ile format atabilirsiniz.

Bilgisayarlar zaman zaman çok fazla dosya yüklü olmasından kaynaklı format işlemi gerekebilir. Bilgisayarlara ara ara format atmak bilgisayardaki dosyaların temizlenmesi ve hafızanın boşaltılması için önemlidir. Siz de kendinize bir format USB'si hazırlayarak istediğiniz zaman bilgisayarınıza format atabilirsiniz.

İlk olarak Microsoft'un web sitesinden "Windows 10 Yükleme Aracı"nı indirin. Bilgisayarınızın özelliklerine göre 32 bit ya da 64 bit seçeneklerini tercih edebilirsiniz.

Aracı bilgisayarınıza indirdikten sonra çalıştırın.Araç size iki seçenek sunacaktır; "Bu bilgisayarı yükselt" ve "Başka bir bilgisayar için yükleme medyası oluştur"

Format USB'si için ikinci seçenek olan "Başka bir bilgisayar için yükleme medyası oluştur" seçeneği ile devam edin. Windows 10 için dil, sürüm ve mimari seçeneklerinden size uygun olanları seçerek ilerleyin. Sonraki adımda içinde en az 4 GB boş alan bulunan bir USB bellek takarak devam edin. Uygulama Windows 10 dosyalarını USB belleğe aktaracaktır. İşlem bitmeden bilgisayarınıza herhangi bir işlem yapmayın.

USB Bellekten Windows 10 Kurma

Bilgisayarınızı tamamen kapatın ve bilgisayarınıza USB belleği takın. Bilgisayarınızı yeniden başlatın ve USB'den ön yükleme yapmak için herhangi bir tuşa basın. Windows 10 yükleme ekranı geldiğinde dil, zaman, klavye ayarlarını seçerek devam edin. Program Windows 10 ürün anahtarı soracaktır. Windows XP, Windows 7 ya da herhangi bir Windows sürümünün ürün anahtarını kullanarak yüklemeye devam edebilirsiniz. Bilgisayarınızın donanım özelliklerine bağlı olarak yaklaşık yarım saat içinde yükleme tamamlanacaktır.

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