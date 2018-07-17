USB'den format atma işlemi nasıl yapılır?
USB'den format atma işlemi için ne yapmak gerekir? USB ile Windows 10 yükleme işlemi nasıl yapılır? Bozulan bilgisayarınıza USB bellek ile format nasıl atılır? Bilgisayarını formatlamak istiyorsanız bu haberimizi okuyarak USB ile format atabilirsiniz.
Bilgisayarlar zaman zaman çok fazla dosya yüklü olmasından kaynaklı format işlemi gerekebilir. Bilgisayarlara ara ara format atmak bilgisayardaki dosyaların temizlenmesi ve hafızanın boşaltılması için önemlidir. Siz de kendinize bir format USB'si hazırlayarak istediğiniz zaman bilgisayarınıza format atabilirsiniz.
İlk olarak Microsoft'un web sitesinden "Windows 10 Yükleme Aracı"nı indirin. Bilgisayarınızın özelliklerine göre 32 bit ya da 64 bit seçeneklerini tercih edebilirsiniz.
Aracı bilgisayarınıza indirdikten sonra çalıştırın.Araç size iki seçenek sunacaktır; "Bu bilgisayarı yükselt" ve "Başka bir bilgisayar için yükleme medyası oluştur"
Format USB'si için ikinci seçenek olan "Başka bir bilgisayar için yükleme medyası oluştur" seçeneği ile devam edin. Windows 10 için dil, sürüm ve mimari seçeneklerinden size uygun olanları seçerek ilerleyin. Sonraki adımda içinde en az 4 GB boş alan bulunan bir USB bellek takarak devam edin. Uygulama Windows 10 dosyalarını USB belleğe aktaracaktır. İşlem bitmeden bilgisayarınıza herhangi bir işlem yapmayın.
USB Bellekten Windows 10 Kurma
Bilgisayarınızı tamamen kapatın ve bilgisayarınıza USB belleği takın. Bilgisayarınızı yeniden başlatın ve USB'den ön yükleme yapmak için herhangi bir tuşa basın. Windows 10 yükleme ekranı geldiğinde dil, zaman, klavye ayarlarını seçerek devam edin. Program Windows 10 ürün anahtarı soracaktır. Windows XP, Windows 7 ya da herhangi bir Windows sürümünün ürün anahtarını kullanarak yüklemeye devam edebilirsiniz. Bilgisayarınızın donanım özelliklerine bağlı olarak yaklaşık yarım saat içinde yükleme tamamlanacaktır.
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