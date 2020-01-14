USB portlu prizler giderek yaygınlaşıyor

USB portlu prizleriyle dikkat çeken Günsan’ın Visage 2 USB’li topraklı prizi, çift portuyla tüm elektronik cihazlar için adaptöre ihtiyaç duymadan, kolay ve hızlı şarj imkânı sağlıyor. Akıllı telefondan tablete, Bluetooth’lu kulaklıktan hoparlöre, günlük yaşamda kullandığımız pek çok elektronik aleti sık sık şarj etmemiz gerekiyor.



Ekstra bir güç adaptörüne gerek duymadan şarj etme imkanı sağlayan prizler işleri biraz daha kolaylaştırıyor. Visage 2 USB’li topraklı prizi, çift soketiyle adaptöre gerek kalmadan telefon ve tablet gibi cihazları aynı anda hızla şarj edebilmesini mümkün kılıyor.

2.4 A kapasitesi sayesinde hızlı şarj imkânı sunan priz; vidasız terminalleri ile kolayca monte edilebiliyor. 2 cihazı aynı anda şarj edebilen ve çocuk koruma özelliği de bulunan topraklı prizin; beyaz, krem, metalik bej, gümüş, metalik beyaz, siyah, mocha ve füme renk alternatifleri de bulunuyor.