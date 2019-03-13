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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Teknoloji
13.03.2019 - 09:49, Son Güncelleme:

USB belleklerden veri sızıntısını önlemenin yolu

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USB belleklerden veri sızıntısını önlemenin yolu

Çalışanların şirket verilerini USB bellekler aracılığıyla bilinçli ya da bilinçsiz bir şekilde dışarıya sızdırması, veri sızıntılarının yaygın nedenlerinden biri olarak karşımıza çıkıyor. Komtera Teknoloji’nin güvenlik uzmanları, her şirketin ideal USB bellek politikasını oluşturması için 3 farklı alternatifi paylaşıyor.

USB Bellekleri Tamamen Yasaklamak

Sahip olduğu teknoloji eski olsa da, USB bellekler veri hırsızlığında hala sık sık başvuruluyor. Bu nedenle özellikle pek çok yasal düzenlemeye uyması gereken bir sektörde hizmet veren ya da oldukça hassas kullanıcı verilerini depolayan şirketlerde USB belleklere hiçbir şekilde izin vermemek en mantıklı seçenek oluyor. 

Daha önceden USB kullanımına izin veren şirketlerde bu kadar ciddi bir politika değişimi, neden USB cihazların artık şirket içerisinde kullanılamayacağının çalışanlara açık bir şekilde anlatılmasını ve diğer depolama metotlarıyla ilgili olasılık ve kuralların da bu süreçte gözden geçirilmesini gerektiriyor.

Hiçbir çalışanın cihazında USB bellek girişinin kullanılabilir halde bırakılmaması ve yeni çalışanlar işe alındığında onlara USB belleklere izin verilmediğinin belirtilerek güvenli lokal ya da bulut depolama yöntemleri için alternatiflerin anlatılması da önem taşıyor. Ekiplerin bulut tabanlı depolama seçeneklerinden faydalanmak istemesi durumunda, her kullanıcının güvenliğini güçlü şifreler ve çok faktörlü korumayla nasıl koruyacağını anladığından emin olunması riskleri ciddi ölçüde azaltıyor. 

USB Bellek Kullanımını Sınırlamak 

Her ne kadar bazı şirketler için ideali bu olsa da, USB bellekleri engellemek çoğunlukla pek pratik olmuyor. Çok fazla kısıtlamaların olduğu bir siber güvenlik politikası bazen çalışanların işlerini belli bir zamanda bitirememesine yol açarak hayal kırıklığı yaratıyor. Ayrıca bazı kullanıcıların bu ağır yasakları aşmak için ellerinden geleni yapması şirketlerini bir kaza ya da iç tehditten kaynaklanacak riskler karşısında daha zayıf hale düşürüyor. 

Eğer bir şirkette düzenli olarak USB bellekleri kullanması şart olan belli bir çalışan grubu varsa kurumun siber güvenlik ekibi, belli sayıdaki kullanıcılara bu ayrıcalığı dikkatli gözetim altında tanıyabilir. Düzenli olarak seyahat etmesi ya da uzaktan çalışması gereken çalışanlar için USB bellekler kullanmak yerine güvenli bir VPN ile kurumsal sunuculara erişmesi gibi daha güvenli alternatif yollar üretebilir. 

Her ne kadar bu durum siber güvenlik profesyonelleri için anlaşılmaz ya da imkansız gelse de, USB belleklerin çabuk kaybolabildiğine ya da tehlikeli kötü niyetli yazılımlar içerebildiğine yönelik risklerin farkında olmayan pek çok çalışan bulunuyor. Çalışanların kendi USB belleklerini iş amaçlı kullanmasına izin vermemek en iyisi olsa da, bunları nasıl güvenli kullanacakları öğretilerek gözlem altında izin verilebilir. 

Tüm Çalışanların USB Bellek Kullanmasına İzin Vermek 

Çalışanların nadiren USB bellek kullandığı ya da bu cihazlardan kaynaklanan bir siber güvenlik probleminin hiç yaşanmadığı şirketlerde USB’lere izin verilebilir ancak doğru önlemler alınmadığı takdirde USB’lerden kaynaklanan veri sızıntısı vakaları herhangi bir şirkette her an yaşanabilir. Bu nedenle liberal bir USB politikası ancak bu cihazların en güvenli şekilde nasıl kullanılabileceğine dair kullanıcı koçluğu ile beraber denenebilir. Kullanıcı ve veri güvenliği takip araçları ile detaylı araştırma ve gerçek zamanlı alarm kapasiteleri kazanarak potansiyel iç tehditleri fark etmede öne geçiliyor.

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