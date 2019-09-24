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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Teknoloji
hurriyet.com.tr / ÖZEL
24.09.2019 - 07:48, Son Güncelleme:

USB 4.0 için geri sayım: Ne kadar hızlı?

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USB 4.0 için geri sayım: Ne kadar hızlı?

Veri transferini çok daha hızlı bir hale getirmesi beklenen USB 4.0 standardı için geri sayım başladı. Kademeli şekilde cihazlara gelmesi beklenen yeni teknoloji standardı ile bakın neler değişecek?

USB 4.0 dönemi başlıyor. USB4 ismiyle duyurulan bu yeni teknoloji standardının arkasındaki isim ise işlemci üreticisi Intel olacak. Şirket, Thunderbolt protokolünü USB Birliği'ne sunarken, USB 4.0 standardının Thunderbolt 3 teknolojisini temel aldığını belirtelim. Şirket, geçtiğimiz haftalarda Thunderbolt 3 teknolojisinin daha hızlı yaygınlaşması için çalışmalarını sürdüreceğini açıklamıştı. Normal şartlarda Thunderbolt 3 için bir lisans bedeli ödenmesi gerekiyor ve bu da teknolojiyi çok pahalı bir hale getirmişti. USB4 ile birlikte Thunderbolt 3 teknolojisi artık lisans bedeli olmadan dağıtılabilecek.

Öncelikle USB 4.0 fiziksel bir değişiklik sunmuyor. Yani USB Type-C kabloları aynı şekilde bu yeni teknolojiyle de kullanabileceğiz. Ancak bu kabloların elbette USB 4.0 sertifikasına sahip olması gerekiyor. USB 4.0 sayesinde kullanıcılar 40 Gbps'ye varan veri aktarım hızına ulaşabilecek. Aynı zamanda USB 4.0, USB 3.2 ve USB 2.0 standartlarıyla da uyumlu çalışabiliyor.

Dikkat çeken bir diğer yenilik ise yeni nesil USB standardının ev sahibi cihazın harici ekranlara veri aktarımını ayarlayabilme özelliği. Böylece bağlı olan cihazların kapasitesine göre ölçeklendirme yapılabiliyor. Temelinde Intel'in yer aldığı yeni USB standardını ilk olarak Intel'in sunacağı ürünlerde göreceğiz. Hatta şirketin 10nm sürecinde tasarlanan yeni nesil işlemcisi Ice Lake'in USB 4.0 desteğine sahip olacağı konuşuluyor.

2 KAT HIZLANACAK

USB 4.0 ile birlikte veri aktarım hızının 40 Gbps'ye ulaşabileceğini belirtmiştik. Yeni USB standardı, USB 3.2'ye göre iki kat daha fazla hız sunuyor. Şimdi de USB standartlarını bir tabloda karşılaştıralım:

USB 4.0 için geri sayım: Ne kadar hızlı

20 milyar cihaz birbiriyle konuşacak, Dünya bu yükü nasıl kaldıracak?Türkiye'den 10 saat uçuş uzaklığında bulunan Singapur'da Schneider Electric, önemli bir etkinlik düzenledi. Teknolojinin gelişmesiyle birlikte 2020 yılında 20 milyarı aşkın cihaz, Nesnelerin İnterneti adı altında birbirlerine bağlanacak. Yani cihazlar birbirleriyle konuşacak; hem de milyarlarcası... Gerçekten de müthiş bir büyüklük, müthiş bir rakam. Peki bunca cihazın ürettiği veri ne olacak? Dünya buna hazır mı? Altyapı büyük veriyi nasıl kaldırabilecek? Bu kapsamda Schneider Electric'ten Türkiye, Orta Asya ve Pakistan Bölgesi Secure Power Genel Müdür Yardımcısı Mustafa Demirkol, Hürriyet'e önemli açıklamalarda bulundu.
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