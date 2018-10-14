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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Teknoloji
14.10.2018 - 11:23, Son Güncelleme:

Ürün inceleme: Spigen Essential F306W Fast Wireless Charger

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Ürün inceleme: Spigen Essential F306W Fast Wireless Charger

Spigen'in satışa sunduğu kablosuz şarj cihazı Spigen Essential F306W Fast Wireless Charger, kullanıcıları kablo karmaşasından kurtarmayı ve kolayca telefonlarını şarj edebilmesini hedefliyor.

Telefonlar ne kadar gelişiyor olsa da, şarja olan ihtiyacımız artarak devam ediyor. Telefonların ekranı büyüdükçe ve özellikleri arttıkça, haliyle daha fazla batarya tüketir olduk. Bu anlamda geliştirilen kablosuz şarj cihazları ise kullanıcıların kablo karmaşasıyla uğraşmayıp sadece özel pad'e telefonun yerleştirilmesiyle cihazın şarj olabilmesini sağlıyor.

Yani kullanıcılar için kolaylık sunan bir teknolojiden bahsediyoruz. Henüz çok yaygınlaşma şansı bulmasa da, eskiye kıyasla daha sık karşılaşmaya başladığımız bu cihazların bir yenisi de Spigen'in Spigen Essential F306W Fast Wireless Charger isimli kablosuz şarj cihazı

Ürün inceleme: Spigen Essential F306W Fast Wireless Charger


Tasarım olarak oldukça küçük bir yapıda olan ve masada çok da yer kaplamayan cihaz, Qualcomm Quick Charge 3.0 teknolojisini destekliyor ve telefonları hızlı bir şekilde şarj ediyor. Yani kablosuz şarj cihazlarının yavaş şarj ettiğini düşünüyorsanız, buna o kadar da emin olmayın.

Ürün inceleme: Spigen Essential F306W Fast Wireless Charger


3 metre uzunluğunda kabloya sahip olan cihazın oldukça küçük bir LED göstergesi var. Üzerindeki cihaz şarj olmaya başladığında turuncu ışığı görüyorsunuz.  

Cihaz, aynı zamanda dayanıklı alüminyum yapısı içinde aşırı ısınmayı ve aşırı şarjı önlemek için ControlHeat teknolojisine sahip akıllı bir devre sistemine de sahip. Yüzey ve taban, herhangi bir cihazı şarj sırasında çiziksiz ve stabil bırakmak için kaymaz malzemeyle tasarlanmış.

Cihazın fiyatı ise yaklaşık 280 TL.

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