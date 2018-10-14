Ürün inceleme: Spigen Essential F306W Fast Wireless Charger
Spigen'in satışa sunduğu kablosuz şarj cihazı Spigen Essential F306W Fast Wireless Charger, kullanıcıları kablo karmaşasından kurtarmayı ve kolayca telefonlarını şarj edebilmesini hedefliyor.
Telefonlar ne kadar gelişiyor olsa da, şarja olan ihtiyacımız artarak devam ediyor. Telefonların ekranı büyüdükçe ve özellikleri arttıkça, haliyle daha fazla batarya tüketir olduk. Bu anlamda geliştirilen kablosuz şarj cihazları ise kullanıcıların kablo karmaşasıyla uğraşmayıp sadece özel pad'e telefonun yerleştirilmesiyle cihazın şarj olabilmesini sağlıyor.
Yani kullanıcılar için kolaylık sunan bir teknolojiden bahsediyoruz. Henüz çok yaygınlaşma şansı bulmasa da, eskiye kıyasla daha sık karşılaşmaya başladığımız bu cihazların bir yenisi de Spigen'in Spigen Essential F306W Fast Wireless Charger isimli kablosuz şarj cihazı.
Tasarım olarak oldukça küçük bir yapıda olan ve masada çok da yer kaplamayan cihaz, Qualcomm Quick Charge 3.0 teknolojisini destekliyor ve telefonları hızlı bir şekilde şarj ediyor. Yani kablosuz şarj cihazlarının yavaş şarj ettiğini düşünüyorsanız, buna o kadar da emin olmayın.
3 metre uzunluğunda kabloya sahip olan cihazın oldukça küçük bir LED göstergesi var. Üzerindeki cihaz şarj olmaya başladığında turuncu ışığı görüyorsunuz.
Cihaz, aynı zamanda dayanıklı alüminyum yapısı içinde aşırı ısınmayı ve aşırı şarjı önlemek için ControlHeat teknolojisine sahip akıllı bir devre sistemine de sahip. Yüzey ve taban, herhangi bir cihazı şarj sırasında çiziksiz ve stabil bırakmak için kaymaz malzemeyle tasarlanmış.
Cihazın fiyatı ise yaklaşık 280 TL.
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