Upcall tüm telefonlara geldi
Turkcell'in servislerinden UpCall, telefon rehberinizde kayıtlı olmasa da arayanın ismini gösterme, numaradan isim, isimden numara sorgulayabilme konulu ve resimli arama özellikleriyle isteyen herkesin kullanımına açıldı.
Turkcell, UpCall’u, tüm operatörlerin kullanıcılarıyla paylaşıyor. Apple Store ya da Google Play üzerinden ücretsiz indirilebilen UpCall uygulaması, telefonunuzun rehberinde kayıtlı olmayan kişilerin aramalarında, arama ekranında kim olduğunu gösteriyor. Uygulama ayrıca aramaya konu ekleyerek, arama nedenini daha telefon çalarken karşı tarafa iletiliyor. Resim ve emojili arama seçeneğiyle de telefon ekranlarını eğlenceli bir hale getiriyor. UpCall bu özellikleriyle tüm operatörlerin kullanıcılarına açıldı.
UpCall, tek tıkla grup arama, en yakın nöbetçi eczaneye iletişim ve lokasyon bilgisiyle ulaşabilme, ‘rahatsız etme’ seçeneğiyle telefon açıkken de ulaşılamıyor anonsu iletilmesi gibi daha birçok özellikle dikkat çekiyor.
UpCall ile tüm aramaları tek bir ekrandan yönetmek mümkün oluyor. Turkcell’in KimAramış, KimAramış Ektsra, CepAçık, CepAçık Ekstra, KimArıyor, ŞimdiAra gibi arama servislerine abone olanlar, tüm aramaları tek bir ekran üzerinden yönetilebiliyor. UpCall ile sadece başarılı ve cevapsız çağrıları değil, telefon kapalıyken ya da meşgulken arayanları da arama kayıtlarından görebiliyor. Böylelikle kullanıcıların daha önce kısa mesaj ile aldıkları bildirimler, uygulama bildirimleri ile tek ekrandan çok daha kolay ve anlık takip edilebiliyor.
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