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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Teknoloji
08.07.2019 - 09:59, Son Güncelleme:

Ünlü sirkin mobil uygulamasında güvenlik açığı

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Ünlü sirkin mobil uygulamasında güvenlik açığı

ESET, ünlü Cirque du Soleil’e ait mobil uygulamadaki riskli bir güvenlik açığını ortaya çıkardı. Telefonları kullanarak seyircileri gösterinin bir parçası haline getirmeyi hedefleyen mobil uygulama, ağa bağlanan tüm cihazları saldırılara açık hale getirdi.

Zaman zaman Türkiye’yi de ziyaret ederek, sıra dışı akrobasi şovlarıyla seyircileri büyüleyen Cirque du Soleil, son gösterisiyle bu kez siber güvenlik gündeminin bir parçası haline geldi. Ünlü sirkin ‘Toruk – The First Flight’ isimli son gösterisi için özel bir mobil uygulama hazırlandı ve bu mobil uygulama sayesinde cihazlar yoluyla oluşturulan görsel ve işitsel efektlerle seyirciler, gösterinin bir parçası haline getirilmeye çalışıldı. 

Ancak siber güvenlik kuruluşu ESET’e göre, Toruk uygulaması, güvenlik düşünülerek tasarlanmamış. Uygulamayı mercek altına alan ESET Güvenlik Araştırmacısı Lukas Stefanko’ya göre “gösteri sırasında ağa bağlı olan herkes Cirque du Soleil operatörleri ile aynı yönetici olanaklarına sahipti” tespitini yaptı. 

Telefonun yönetimi başkasının eline geçebilir

Lukas Stefanko, tespitlerini şöyle sürdürdü: ”Uygulama çalışırken bir yerel port açılır ve böylece uzaktan ses ayarlarını değiştirme, Bluetooth açıksa yakındaki Bluetooth cihazlarını bulma, animasyon görüntüleme, cihazdaki Facebook "Like" butonunun pozisyonunu belirleme ve uygulamanın erişebildiği paylaşım ayarlarına ulaşma mümkün hale gelir. Sorun şu ki, uygulamanın kimlik doğrulama protokolü bulunmuyor. Bir düşman, ağı tarayabilir, tanımlanan bağlantı noktası açık olan cihazların IP adreslerini alabilir ve uygulamayı çalıştıran tüm cihazlara komutlar gönderebilir.” 

Lukas Stefanko'ya göre, uygulamayı bu tür saldırılara karşı dirençli hale getirmek çok basit olurdu: “Uygulama her cihaz için benzersiz bir token oluştursaydı, herhangi bir kimlik doğrulama aşaması olmadan topluca tüm cihazlara erişmek imkansız olacaktı.”

‘Toruk – The First Flight’ uygulaması Google Play'den 100 bin kez indirilmiş görünüyor. Uygulamanın ayrıca iOS sürümü de var. Toruk gösterisinin bitmesiyle, uygulamanın tanıtılması durduruldu ve Cirque du Soleil çalışanları, uygulamayı hem Android'in hem de Apple'ın resmi uygulama mağazalarından geri çekebileceklerini duyurdular. 

Uygulama kaldırılmalı

“Gösteriden sonra, bu uygulamanın yüklü olduğu tüm cihazlar savunmasız kalabilir. Bu nedenle kullanıcılar halka açık bir ağa bağlıysa gelecekte herhangi bir noktada hoş olmayan sürprizlerle karşılaşabilirler” tespitini yapan ESET Güvenlik Uzmanı, “Bu uygulamayı kuranlar derhal kaldırmalıdır. Bu arada, bunu tüm tek amaçlı uygulamalar için yapmanızı şiddetle tavsiye ederiz” açıklamasını yaptı.

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