Ünlü İngiliz parkur grubu Storror’dan İstanbul çıkarması

İngiltereli yedi sporcunun kurduğu profesyonel parkur takımı dünyanın birçok ülkesinde gerçekleştirdiği ekstrem gösterileriyle tanınıyor. Fransa’dan çıkan bir sokak sporu olan parkur; koşma, zıplama, tırmanma ve atlama gibi performansların serbest bir şekilde sergilenmesine dayanıyor. Hemen hemen her insanın yapabileceği bu hareketleri içeren parkurun tek farkı ise gösterilerin çatılar, yerden oldukça yüksek mekanlar vb. heyecan verici alanlarda yapılması.

Storror grubu; Galata Köprüsü, Galata’daki binaların çatıları, Süleymaniye gibi İstanbul’un sembol mekanlarında serbest performans sergileyerek izleyenlere adrenalin dolu dakikalar yaşattı. Grubun heyecan dolu performans macerasına Canon elçileri Samo Vidic ve Daniel Etter de video ve fotoğraf kaydı alarak eşlik etti.

Storror’un dünyanın en özel metropollerinden birinde muhteşem bir gösteriye imza attığını belirten Canon Eurasia Pazarlama ve Kurumsal İletişim Müdürü Burçin Civan konuyla ilgili sözlerine şöyle devam etti: “Storror’un çekimleri için İstanbul’un seçilmesi ülkemiz adına da gurur verici. Avrupa ve Asya kıtalarını bağlayan İstanbul, kültürel açıdan eşsiz bir şehir. Ülkemizdeki turizmin de merkezi konumundaki şehrin kalbinde sembol niteliğinde birçok tarihi yapı bulunuyor. Bu özelliği sayesinde video ve fotoğraflar için de bu muazzam bir fon oluşturan İstanbul’un dünyanın hemen her yerinden binlerce takipçisi olan Storror’un performansı aracılığıyla birçok kişinin fotoğraf ve video çalışmasına ilham olacağına inanıyoruz.”

İstanbul’un kendilerine harika bir performans ortamı sunduğunu söyleyen Storror ise ziyaretleri hakkında şunları vurguladı: “Canon’la iletişime geçerken aklımızda parkur yaparak İstanbul’da iki kıtayı ilk kez geçen kişiler olma fikri vardı. Kendimize bu amaç için klasik çatı üstü stili gibi bildik bir rota belirlemek yerine, daha önce hiç denenmemişi hedefleyip işleri karmaşıklaştırdık. İnsanlara dışarı çıkmaları ve hayatlarında bir şeyi ilk kez denemeleri ve bunu da kayda geçirmeleri için ilham vermek istiyoruz.”

Storror’un başrolde olduğu video, Canon’un yeni aynasız fotoğraf makinesi EOS M50 ile çekildi. Fotoğraf makinesinin hafif ve kompakt gövdesi, 4K video çekme kapasitesi, sosyal medya bağlantısı ve hızlı otomatik odaklanma işlevi bu modeli benzer aksiyon içeren videoların çekimi için de uygun bir seçenek haline getiriyor.