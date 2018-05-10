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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Teknoloji
10.05.2018 - 10:29, Son Güncelleme:

Ünlü İngiliz parkur grubu Storror’dan İstanbul çıkarması

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Ünlü İngiliz parkur grubu Storror’dan İstanbul çıkarması

Canon Europe’un yaz kampanyasının video çekimi için İstanbul’u ziyaret eden dünyaca ünlü parkur grubu Storror görkemli bir şov gerçekleştirdi. Storror’un macera dolu şovu Canon’un yeni aynasız fotoğraf makinesi EOS M50 ile çekildi.

İngiltereli yedi sporcunun kurduğu profesyonel parkur takımı dünyanın birçok ülkesinde gerçekleştirdiği ekstrem gösterileriyle tanınıyor. Fransa’dan çıkan bir sokak sporu olan parkur; koşma, zıplama, tırmanma ve atlama gibi performansların serbest bir şekilde sergilenmesine dayanıyor. Hemen hemen her insanın yapabileceği bu hareketleri içeren parkurun tek farkı ise gösterilerin çatılar, yerden oldukça yüksek mekanlar vb. heyecan verici alanlarda yapılması.  

Storror grubu; Galata Köprüsü, Galata’daki binaların çatıları, Süleymaniye gibi İstanbul’un sembol mekanlarında serbest performans sergileyerek izleyenlere adrenalin dolu dakikalar yaşattı. Grubun heyecan dolu performans macerasına Canon elçileri Samo Vidic ve Daniel Etter de video ve fotoğraf kaydı alarak eşlik etti. 

Storror’un dünyanın en özel metropollerinden birinde muhteşem bir gösteriye imza attığını belirten Canon Eurasia Pazarlama ve Kurumsal İletişim Müdürü Burçin Civan konuyla ilgili sözlerine şöyle devam etti: “Storror’un çekimleri için İstanbul’un seçilmesi ülkemiz adına da gurur verici. Avrupa ve Asya kıtalarını bağlayan İstanbul, kültürel açıdan eşsiz bir şehir. Ülkemizdeki turizmin de merkezi konumundaki şehrin kalbinde sembol niteliğinde birçok tarihi yapı bulunuyor. Bu özelliği sayesinde video ve fotoğraflar için de bu muazzam bir fon oluşturan İstanbul’un dünyanın hemen her yerinden binlerce takipçisi olan Storror’un performansı aracılığıyla birçok kişinin fotoğraf ve video çalışmasına ilham olacağına inanıyoruz.” 

İstanbul’un kendilerine harika bir performans ortamı sunduğunu söyleyen Storror ise ziyaretleri hakkında şunları vurguladı: “Canon’la iletişime geçerken aklımızda parkur yaparak İstanbul’da iki kıtayı ilk kez geçen kişiler olma fikri vardı. Kendimize bu amaç için klasik çatı üstü stili gibi bildik bir rota belirlemek yerine, daha önce hiç denenmemişi hedefleyip işleri karmaşıklaştırdık. İnsanlara dışarı çıkmaları ve hayatlarında bir şeyi ilk kez denemeleri ve bunu da kayda geçirmeleri için ilham vermek istiyoruz.” 

Storror’un başrolde olduğu video, Canon’un yeni aynasız fotoğraf makinesi EOS M50 ile çekildi. Fotoğraf makinesinin hafif ve kompakt gövdesi, 4K video çekme kapasitesi, sosyal medya bağlantısı ve hızlı otomatik odaklanma işlevi bu modeli benzer aksiyon içeren videoların çekimi için de uygun bir seçenek haline getiriyor.

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