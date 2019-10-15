Üniversitelilerden bataryası ısıya dayanıklı elektrikli araç

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerTeknoloji HaberleriÜniversitelilerden bataryası ısıya dayanıklı elektrikli araç
GeriTeknoloji Üniversitelilerden bataryası ısıya dayanıklı elektrikli araç
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Teknoloji
A.A.
Haber Giriş: 15.10.2019 - 11:59, Son Güncelleme:

Üniversitelilerden bataryası ısıya dayanıklı elektrikli araç

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Üniversitelilerden bataryası ısıya dayanıklı elektrikli araç

Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi öğrencileri, geliştirdikleri aktif dengelemeli ısıya dayanaklı batarya sistemli elektrikli araç yaptı.

Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Teknoloji Fakültesi ve Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Otomobil Kulübü öğrencileri, petrol yakıtları tüketen araçların doğaya verdiği zarar nedeniyle alternatif kaynakların araştırılması ve geliştirilmesi için çalışma başlattı. Öğrenciler yaklaşık bir yıl süren çalışmayla ürettikleri elektrikli otomobile "Davraz" ismi verildi. 

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumunun (TÜBİTAK) tarafından aktif dengelemeli batarya sistemi lisanslandırılan "Davraz", TEKNOFEST İstanbul Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali'nde katıldığı yarışmalarda derece elde etti. 

Rektör Prof. Dr. İbrahim Diler, yaptığı açıklamada, öğrencilerin büyük emek vererek otomobili ortaya çıkardığını söyledi. Yerli ve milli üretimlerin bu çalışmalar sayesinde ortaya çıkacağını vurgulayan Diler, öğrencileri çalışmalarından dolayı tebrik etti.

Davraz Ekip Lideri Muhammed Raşit Sancar da araçta aktif dengelemeli batarya yönetim sistemini geliştirdiklerini bildirdi. Aktif dengelemeli batarya sistemin diğer araçlardan ayırt edici bir özellik olduğunu anlatan Sancar, şöyle konuştu: 

"Aktif dengelemeli sistemde piller tek tek kontrol ediliyor. Bizim ürettiğimiz araçta 297 pilimiz var. Pasif sistemlerde ise bir seri pil, tek bir pil olarak kabul ediliyor. Bataryası ısıya dayanaklı. Aracımız 60 kilometre hızla ve 60 kilometre mesafe gidebilir. Biz gelecek yıl, bunu daha çok geliştireceğiz. Dört kişinin bine bileceği, daha dayanıklı, şehir içinde kullanıla bilen ve verimliliği daha yüksek araç üreteceğiz."

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle

Diğer Teknoloji Haberleri

Sıradaki Haber
Hyundai bu kez yürüyebilen otomobil yaptı
Sharp'tan dünyanın en hafif telefonu geldi
Google sonunda banyoya girdi, emirlerinizi bekliyor!
Amazon nasıl dünyanın en değerli halka açık şirketi oldu?