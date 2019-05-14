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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Teknoloji
A.A.
14.05.2019 - 12:42, Son Güncelleme:

Üniversiteliler "uydu ve uzay teknoloji"sinde iddialı

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Üniversiteliler "uydu ve uzay teknoloji"sinde iddialı

Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Uzay Kulübü öğrencilerinden oluşan Maksat-X ekibi, tasarladıkları prototip araçla İran Uzay Ajansı tarafından düzenlenen "Model Uydu Yarışması"nda üçüncü oldu.

KTÜ Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümü Doktor Öğretim Üyesi Ayhan Yazgan'ın danışmanlığında, üniversite öğrencileri Salih Yetişen, Muhammet Üstün, Kemran Davrishov, Hüseyin Berat Demirci, Kazım Karakaş, Emre Özbek ve Ferhat İnceoğlu'ndan oluşan ekip, "model uydu" projesini geliştirerek, prototip araç oluşturdu.

Yaklaşık 7 aylık çalışmanın ardından hayata geçirdikleri prototiple ekip, İran Uzay Ajansı tarafından düzenlenen "Model Uydu Yarışması"nda da üçüncülük elde etti.

Uluslararası alanda elde ettikleri dereceyle dikkati çeken ekip, uzay kültürünü yaygınlaştırmak ve bilimsel farkındalık yaratmak için çalışıyor.

"Öğrencilerimiz çok güzel başarılara imza atıyor"

Doktor Öğretim Üyesi Ayhan Yazgan, yaptığı konuşmada, KTÜ Uzay Kulübünün, kurulduğu günden itibaren uydu ve uzay teknolojileri alanında faaliyet gösterdiğini söyledi.

Kulübün, farklı bölümlerden oluşan öğrencilerin katkıları ile önemli çalışmalara imza attığına dikkati çeken Yazgan, Maksat-X ekibinin çalışmalarının da bu kapsamda ön plana çıktığını ifade etti.

Yazgan, ekibin 7 aylık çalışmanın ardından "model uydu" projesi kapsamında bir prototip araç tasarladığını belirterek, "Öğrencilerimiz yaptıkları bu çalışmayla İran Uzay Ajansının düzenlediği ve farklı ülkelerden 75 takımın katıldığı model uydu yarışmasında 3'üncülü elde etti. Bu başarı bizleri son derece mutlu etti. Öğrencilerin bu tarz çalışmaları desteklenmeli ve biz de öğrencilerimizin destekçileri olacağız." dedi.

Türkiye'de Uzay Ajansı'nın Aralık 2018'de kurulduğunu anımsatan Yazgan, şöyle devam etti:

"Dünyada 50'ye yakın uzay ajansı var. Ülkemizde uzay kültürünün yaygınlaşması açısından, özellikle üniversite öğrencilerinin bu noktada yaptığı çalışmalarını ve elde ettikleri başarıları önemli buluyoruz. Uluslararası alandaki yarışmalardan elde edilen dereceler de bizleri gururlandırıyor. Gerçekten çok önemli işler yapıldığını görüyoruz. Öğrencilerimiz çok güzel başarılara imza atıyor. Bundan sonraki süreçte arkadaşlarımızın uluslararası alanda çok daha farklı dereceler elde edeceklerine inanıyoruz."

"Uluslararası alanda çok daha güzel başarılara imza atmak istiyoruz"

KTÜ Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümü öğrencisi Salih Yetişen de KTÜ Uzay Kulübünü, 2016 yılında birkaç arkadaşıyla beraber kurduklarını ifade etti.

Bu süreçten itibaren model uydu alanında yaptıkları çalışmalarla yarışmalara katıldıklarını anlatan Yetişen, aldıkları davet üzerine bu yıl İran Uzay Ajansı'nın düzenlediği yarışmaya katıldıklarını kaydetti.

Yetişen, yarışmada, bilimsel keşif kategorisinde başarı elde ettiklerini vurgulayarak, şöyle devam etti:

"Yarışmaya hem klasik hem de profesyonel kategoride katıldık. Profesyonel kategoride bilimsel keşif olması bizi daha çok heyecanlandırdı. Bu projede bizim amacımız başka bir gezegene araç prototipi tasarlamaktı. Bunu yaparken gezegenin atmosferine girişi simüle etmemiz isteniyordu. Biz gezegenin atmosferine girdikten sonra aracın zarar görmeden yere inmesini ve yere indikten sonra gezegenden toprak parçası alarak bunu istenilen hedefe götürmesini gerçekleştirdik. Bu alanda yaptığımız proje görevlerini tamamlayarak üçüncü oldu."

Uzay kültürünü yaygınlaştırmayı ve bilimsel farkındalık yaratmayı amaçladıklarına işaret eden Yetişen, uluslararası alanda çok daha güzel başarılara imza atmak istediklerini sözlerine ekledi.

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