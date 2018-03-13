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    Üniversiteli gençlerden "ihracat" oyunları

    Hürriyet Haber
    13.03.2018 - 13:17 | Son Güncelleme:

    İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü (İYTE) öğrencileri, Ege İhracatçı Birlikleri (EİB) tarafından düzenlenen ihracat temalı mobil oyun yarışmasında ter döktü.

    EİB'den yapılan açıklamaya göre, birlik sponsorluğunda İYTE yerleşkesinde, "ihracat" temasıyla "Iztech Code of Duty" etkinliği düzenlendi.

    Yarışmaya, İYTE'nin bilgisayar ve elektrik-elektronik mühendisliği ile bilgisayar programcılığı başta olmak üzere çeşitli bölümlerinde okuyan üniversite öğrencilerinden 6 ekip katıldı.

    Kesintisiz 48 saat süren yarışmada, ihracatı sevdirecek eğlenceli oyunlar tasarlayan öğrenciler dereceye girmek için mücadele etti.

    Yarışma sonunda Numan Can İpekçi, Faruk Burak Gürel ve Sadık Anıl Atılğan'dan oluşan "Bi'şey Kalmadı Ki" ekibinin "Teyyare" isimli oyunu birinci seçildi.

    Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen EİB Koordinatör Başkanı Sabri Ünlütürk, Türkiye'nin 2023 yılı hedeflerinden birinin 100 bin ihracatçıya ulaşmak olduğunu belirterek, amaçlarının, çocuk ve gençlerin ihracatı benimsemesi olduğunu kaydetti.

    Dünyada hedef kitleye dijital iletişim araçlarıyla ulaşılan sürecin yoğun bir şekilde yaşandığına işaret eden Ünlütürk, "Biz de bu metodla çocuklara ve gençlere ulaşmayı hedefledik. Hedefimiz ilk üçe giren uygulamaların geliştirilerek Apple Store ve Play Store'da gençlerin ücretsiz indirebildiği bir kimliğe kavuşturulması." ifadelerini kullandı.

    Etiketler: ihracat , oyun , teknoloji
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