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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Teknoloji
A.A.
26.04.2019 - 12:51, Son Güncelleme:

Üniversitelere "patentli" yarışma çağrısı

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Üniversitelere "patentli" yarışma çağrısı

Türk Patent ve Marka Kurumu (TÜRKPATENT) tarafından düzenlenen ve dereceye girenlere para ödüllerinin verileceği 2. Ulusal Üniversiteler Patent Yarışması'nda başvurular alınmaya başlandı.

TÜRKPATENT Başkanı Prof. Dr. Habip Asan, yarışmanın tanıtımı amacıyla Crowne Plaza Ankara'da düzenlenen toplantıda, üniversitelerde patent konusunda farkındalık oluşturulması amacıyla çalışmalar yaptıklarını söyledi. 

26 Nisan'ın tüm dünyada "Dünya Fikri Mülkiyet Günü" olarak kutlandığını anımsatan Asan, sınai mülkiyet haklarının firmaların ve ülkenin rekabet gücüne doğrudan etki eden bir araç olduğunu bildirdi.

Asan, "Türkiye, sınai mülkiyet alanında son yıllarda önemli gelişme kaydeden ülkelerin başında gelmektedir." dedi.

"Patentle Türkiye" sloganıyla organize edilen 2. Ulusal Üniversiteler Patent Yarışması'nın, patent konusundaki farkındalığı artıracağına işaret eden Asan, "Yarışmayla üniversite öğrencilerinin profesyonel meslek hayatında veya akademik çalışmalarda kullanacakları teknik bilgilerle donatılması ve öğrencilerin ülkenin teknolojik gelişmesinde önemli bir yer tutan buluş faaliyetlerine özendirilmesi amaçlanıyor." diye konuştu.

Başvurular ücretsiz 

Yarışmaya, bugünden itibaren 31 Ekim'e kadar üniversitelerin ön lisans, lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencilerinin başvurabileceğini vurgulayan Asan, "Yarışmada birinciye 30 bin lira, ikinciye 20 bin lira, üçüncüye 10 bin lira ve ilk 10'a girenlere 5'er bin lira ödül verilecek." ifadesini kullandı.

Asan, başvuruların TÜRKPATENT'in internet sitesindeki (www.turkpatent.gov.tr) e-devlet kanalına girilerek ücretsiz yapılabileceğini kaydetti.

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