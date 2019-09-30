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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Teknoloji
30.09.2019 - 12:08, Son Güncelleme:

Üniversiteler siber saldırılara karşı uyarıldı

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Üniversiteler siber saldırılara karşı uyarıldı

İngiltere’nin Ulusal Siber Güvenlik Merkezi (NCSC), ülke genelindeki üniversitelere yönelik uyarı niteliğinde bir açıklama yayımladı ve üniversitelerden siber saldırılara karşı tetikte olmalarını istedi.

ESET’in paylaştığı bilgiye göre, İngiliz Siber Güvenlik Teşkilatı, akademilerin risklerini azaltmak için almaları gereken önlemleri ana hatlarıyla açıkladı. Siber güvenlik teşkilatı, hedefe yönelik olduklarında saldırıların "daha büyük finansal etki yaratma potansiyeline sahip olduğunu" ifade ederken, "tehdit değerlendirmelerinde siber suçun büyük olasılıkla üniversiteler için en belirgin ve yıkıcı zorlukları temsil edeceği" yorumunu yaptı. 

Casusluk girişimlerine dikkat

NCSC, hazırladığı raporda, “daha sessiz ve uzun vadede daha büyük zarar verebilecek, devlet destekli saldırılar ve casusluk girişimleri“ konusunda da uyarıda bulundu. Rapora göre bu saldırılar stratejik kazançlar elde etmenin yollarını arıyor ve değerli araştırma verilerini ve başka varlıkları barındıran kurumlardan fikri mülkiyet haklarını çalmak amacıyla yapılıyor. Büyük ölçüde bu nedenlerden ötürü de üniversiteler siber saldırganların ilgi odağı durumunda. 

Sıkı kimlik doğrulama kontrolleri isteniyor

Saldırılara karşı kendilerini savunmak için üniversitelerden temel düzeyde önlem aldıklarından emin olmaları isteniyor. Buna güvenlik düşünülerek hazırlanmış ilkeler ve sıkı kimlik doğrulama ve erişim kontrolleri dahil. Ancak savunmanın ilk hattında, raporda da belirtildiği üzere "personel ve öğrenciler arasında iyi bir güvenlik bilinci oluşturmak" var. 

Beyaz şapkalı hackerlerin saldırıları mı harekete geçirdi?

Bu yılın Nisan ayında, iyi niyetli bilgisayar korsanları İngiltere’de 50'den fazla üniversiteyi hedef alan sahte saldırılar düzenledi ve iki saat içinde çok değerli veriler ele geçirdi. Bu gelişmenin de üniversitelere yapılan uyarı nedenlerinden biri olduğu tahmin ediliyor.

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