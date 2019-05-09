Üniversite öğrencilerinden "Can Saati" projesi
Karabük Üniversitesi (KBÜ) öğrencileri, yorgunluk ve uyku nedeniyle meydana gelen kazaları engelleyecek "Can Saati" adını verdikleri bileklik projesi hazırladı.
Tıp Mühendisliği Bölümü son sınıf öğrencileri Esna Yaşik, Edanur Korkmaz, Emine Sürek ve Oğuzhan Ünal, uyku ve yorgunluk nedeniyle anlık ihmalleri ortadan kaldırmak ve buna bağlı olarak meydana gelen can kayıplarını en aza indirmek için "Can Saati" isimli bileklik tasarladı.
Can Saati ile kullanıcının uykuya geçiş anı tespit edilip titreşim ile uyarı verecek. Cihaz üzerine yerleştirilen kızıl ötesi ve biyosensörler ile kanın akış hızı sürekli kontrol edip kullanıcının uyanık kalması sağlanacak.
Tüm sürücüler, vardiyalı çalışanlar, nöbet tutan askerler, makine operatörleri, güvenlik görevlileri gibi tam uyanık görevde bulunması gereken kişilere hitap eden bilekliğin yakın zamanda üretiminin de yapılması planlanıyor.
Öğrenciler, söz konusu proje ile Kredi Kayıt Bürosu tarafından her yıl düzenlenen sosyal sorumluluk bilinci oluşturmaya yönelik "Hayal Edin Gerçekleştirelim" yarışmasında 163 üniversite ve 2 binden fazla projeyi eleyip finale kalarak toplumsal kategoride "üçüncülük” ödülünü ve sosyal medya kategorisinde ise "birincilik" ödülünü kazandı.
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