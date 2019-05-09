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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Teknoloji
A.A.
09.05.2019 - 09:51, Son Güncelleme:

Üniversite öğrencilerinden "Can Saati" projesi

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Üniversite öğrencilerinden "Can Saati" projesi

Karabük Üniversitesi (KBÜ) öğrencileri, yorgunluk ve uyku nedeniyle meydana gelen kazaları engelleyecek "Can Saati" adını verdikleri bileklik projesi hazırladı.

Tıp Mühendisliği Bölümü son sınıf öğrencileri Esna Yaşik, Edanur Korkmaz, Emine Sürek ve Oğuzhan Ünal, uyku ve yorgunluk nedeniyle anlık ihmalleri ortadan kaldırmak ve buna bağlı olarak meydana gelen can kayıplarını en aza indirmek için "Can Saati" isimli bileklik tasarladı.

Can Saati ile kullanıcının uykuya geçiş anı tespit edilip titreşim ile uyarı verecek. Cihaz üzerine yerleştirilen kızıl ötesi ve biyosensörler ile kanın akış hızı sürekli kontrol edip kullanıcının uyanık kalması sağlanacak. 

Tüm sürücüler, vardiyalı çalışanlar, nöbet tutan askerler, makine operatörleri, güvenlik görevlileri gibi tam uyanık görevde bulunması gereken kişilere hitap eden bilekliğin yakın zamanda üretiminin de yapılması planlanıyor.

Öğrenciler, söz konusu proje ile Kredi Kayıt Bürosu tarafından her yıl düzenlenen sosyal sorumluluk bilinci oluşturmaya yönelik "Hayal Edin Gerçekleştirelim" yarışmasında 163 üniversite ve 2 binden fazla projeyi eleyip finale kalarak toplumsal kategoride "üçüncülük” ödülünü ve sosyal medya kategorisinde ise "birincilik" ödülünü kazandı.

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