Üniversite öğrencileri 'yenebilir' plastik üretti

Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) Mühendislik Fakültesi Gıda Mühendisliği Bölümü öğrencileri Sıfır Atık Projesi'ne destek amacıyla nişasta bazlı "yenebilir" plastik üretti.



Gıda Mühendisliği Bölümü son sınıf öğrencileri Melis Öcal, Güneş Zübarioğlu ve Pınar Altaş ile yüksek lisans öğrencisi Hatice Yaprak, Sıfır Atık Projesi'ne destek amacıyla yaklaşık 3 ay önce hem "yenebilir" hem de doğada herhangi bir kalıntıya sebebiyet vermeden kısa sürede çözülebilen biyobozunur film çalışması başlattı.



Bazı büyük oranda nişasta ve gıda maddelerinden oluşan biyobozunur film üreten öğrenciler, bu sayede hem ekonomiye hem de çevreye katkı sağlamayı amaçlıyor.



Öğrencilerden Hatice Yaprak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'de ve dünyada sıfır atık üzerine çeşitli çalışmalar yapıldığını belirterek, kendilerinin de bu çabalara katkı sağlamayı istediklerini söyledi.



Gıda bazlı yenebilir plastik üretiminin çevre ve ekonomiye katkısına işaret eden Yaprak, "Amacımız ekonomiye katkı sağlamak, düşük maliyetlerde yeni ürünler üretebilmek ve çevre dostu olmak. Ürettiğimiz yenebilir plastikler doğada kayboluyor, çözülebiliyor ve ürünün tekrar geri dönüşümü sağlanabiliyor." dedi.



Yaprak, plastiğin petrolden yapıldığını, çevreyi kirleterek canlılara zarar verdiğini, zararlı etkilerini yok etmenin güç olduğunu vurgulayarak, şöyle devam etti:



"Biz de buna çözüm üretmek, yerli üretim yapabilmek için gıda bazlı yenebilir plastikler üretmeye çalışıyoruz. Doğa dostu, düşük maliyetli yenebilir plastiklerle ülke ekonomisine katkı sağlamak istiyoruz. Paketleme alanında ve diğer alanlarda kullanılmasını hedefliyoruz. İnsanlar bu sayede daha sağlıklı ortamda yaşayabilecek. Yenildiğinde de zarar vermeyecek, tamamen gıda bazlı. Mesela paketlenen ekmekler plastiğiyle beraber yenebilir. Ürünümüz daha çok nişasta bazlı."

"ÇOCUKLAR İÇİN DE SAĞLIKLI OLACAK"

Plastik maddelerin özellikle çocuklar için zararlı olduğuna dikkati çeken Yaprak, "Çocuklar genellikle plastikleri ağzına alıyor. Bizim yaptığımız plastikler gıda sektöründe de kullanılabilir." diye konuştu.



Yaprak, ürettikleri biyobozunur filmlerin maliyetinin çok yüksek olduğunu dile getirerek, bunu minimuma indirerek ülke ekonomisine katkı sunmayı istediklerini bildirdi.



Öğrencilerden Melis Öcal da geliştirdikleri plastiğin doğada çözülebildiğinin altını çizerek, "Hem doğadaki canlılar yok olmayacak hem de ekonomiye katkısı olacak. Bu projeyi daha da geliştirerek dünyaya katkı sağlamak istiyoruz." şeklinde konuştu.

"EKONOMİK KALKINMAMIZA KATKI YAPACAĞINI DÜŞÜNÜYORUM"



Gaziantep Üniversitesi Gıda Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ali Rıza Tekin, nişastadan yapılan çevre dostu filmin öğrencileri tarafından geliştirildiğini söyledi.



Üniversite olarak öğrencilerine destek olmak için ellerinden geleni yaptıklarını anlatan Tekin, şöyle konuştu:



"Sıfır Atık Projesi kapsamında öğrencilerimizin geliştirmekte olduğu nişasta bazlı yenebilir bazlı film çalışmasını hocaları olarak destekliyoruz. Ülkemizin ihtiyaç duyduğu araştırma geliştirme konularından atıkların değerlendirilmesiyle elde edilen nişasta bazlı yenebilir filmlerin üretiminin ekonomik kalkınmamıza katkı yapacak nitelikte olduğunu düşünüyorum."