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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Teknoloji
AA
13.02.2019 - 11:00, Son Güncelleme:

Üniversite öğrencileri 'yenebilir' plastik üretti

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Üniversite öğrencileri 'yenebilir' plastik üretti

Gaziantep Üniversitesi Gıda Mühendisliği Bölümü öğrencileri, "Sıfır Atık Projesi'ne" destek amacıyla nişasta bazlı "yenebilir" biyobozunur filmler üretti.  

Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) Mühendislik Fakültesi Gıda Mühendisliği Bölümü öğrencileri Sıfır Atık Projesi'ne destek amacıyla nişasta bazlı "yenebilir" plastik üretti.

Gıda Mühendisliği Bölümü son sınıf öğrencileri Melis Öcal, Güneş Zübarioğlu ve Pınar Altaş ile yüksek lisans öğrencisi Hatice Yaprak, Sıfır Atık Projesi'ne destek amacıyla yaklaşık 3 ay önce hem "yenebilir" hem de doğada herhangi bir kalıntıya sebebiyet vermeden kısa sürede çözülebilen biyobozunur film çalışması başlattı.

Bazı büyük oranda nişasta ve gıda maddelerinden oluşan biyobozunur film üreten öğrenciler, bu sayede hem ekonomiye hem de çevreye katkı sağlamayı amaçlıyor.

Öğrencilerden Hatice Yaprak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'de ve dünyada sıfır atık üzerine çeşitli çalışmalar yapıldığını belirterek, kendilerinin de bu çabalara katkı sağlamayı istediklerini söyledi.

Gıda bazlı yenebilir plastik üretiminin çevre ve ekonomiye katkısına işaret eden Yaprak, "Amacımız ekonomiye katkı sağlamak, düşük maliyetlerde yeni ürünler üretebilmek ve çevre dostu olmak. Ürettiğimiz yenebilir plastikler doğada kayboluyor, çözülebiliyor ve ürünün tekrar geri dönüşümü sağlanabiliyor." dedi.

Yaprak, plastiğin petrolden yapıldığını, çevreyi kirleterek canlılara zarar verdiğini, zararlı etkilerini yok etmenin güç olduğunu vurgulayarak, şöyle devam etti:

"Biz de buna çözüm üretmek, yerli üretim yapabilmek için gıda bazlı yenebilir plastikler üretmeye çalışıyoruz. Doğa dostu, düşük maliyetli yenebilir plastiklerle ülke ekonomisine katkı sağlamak istiyoruz. Paketleme alanında ve diğer alanlarda kullanılmasını hedefliyoruz. İnsanlar bu sayede daha sağlıklı ortamda yaşayabilecek. Yenildiğinde de zarar vermeyecek, tamamen gıda bazlı. Mesela paketlenen ekmekler plastiğiyle beraber yenebilir. Ürünümüz daha çok nişasta bazlı."

Üniversite öğrencileri yenebilir plastik üretti

"ÇOCUKLAR İÇİN DE SAĞLIKLI OLACAK"

Plastik maddelerin özellikle çocuklar için zararlı olduğuna dikkati çeken Yaprak, "Çocuklar genellikle plastikleri ağzına alıyor. Bizim yaptığımız plastikler gıda sektöründe de kullanılabilir." diye konuştu.

Yaprak, ürettikleri biyobozunur filmlerin maliyetinin çok yüksek olduğunu dile getirerek, bunu minimuma indirerek ülke ekonomisine katkı sunmayı istediklerini bildirdi.

Öğrencilerden Melis Öcal da geliştirdikleri plastiğin doğada çözülebildiğinin altını çizerek, "Hem doğadaki canlılar yok olmayacak hem de ekonomiye katkısı olacak. Bu projeyi daha da geliştirerek dünyaya katkı sağlamak istiyoruz." şeklinde konuştu.

"EKONOMİK KALKINMAMIZA KATKI YAPACAĞINI DÜŞÜNÜYORUM"

Gaziantep Üniversitesi Gıda Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ali Rıza Tekin, nişastadan yapılan çevre dostu filmin öğrencileri tarafından geliştirildiğini söyledi.

Üniversite olarak öğrencilerine destek olmak için ellerinden geleni yaptıklarını anlatan Tekin, şöyle konuştu:

"Sıfır Atık Projesi kapsamında öğrencilerimizin geliştirmekte olduğu nişasta bazlı yenebilir bazlı film çalışmasını hocaları olarak destekliyoruz. Ülkemizin ihtiyaç duyduğu araştırma geliştirme konularından atıkların değerlendirilmesiyle elde edilen nişasta bazlı yenebilir filmlerin üretiminin ekonomik kalkınmamıza katkı yapacak nitelikte olduğunu düşünüyorum."

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