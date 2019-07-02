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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Teknoloji
A.A.
02.07.2019 - 08:18, Son Güncelleme:

Üniversite öğrencileri 'mayın arama robotu' yaptı

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Üniversite öğrencileri 'mayın arama robotu' yaptı

Yozgat Bozok Üniversitesi öğrencileri, uzaktan kumandalı ve görüntü aktarma sistemli mayın arama robotu yaptı.

Yozgat Bozok Üniversitesi öğrencileri, askerlerin mayına basıp şehit olmasını önlemek amacıyla uzaktan kumandalı ve görüntü aktarma sistemli "mayın arama robotu" üretti.

Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümü 3. sınıf öğrencileri Enes Sertkaya, Hüseyin Ocak ve Mehmet Muhammed Karadokuş, savunma sanayisine yönelik proje çalışması kapsamında yazılımını da yaptıkları mayın arama robotunu gazetecilere tanıttı. 

Öğrencilerin yaptığı çalışmayı inceleyen Bozok Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Karadağ, öğrencileri kutladı.

Savunma sanayisinde yerli üretimin önemli olduğunu belirten Karadağ, şunları söyledi:

"Bu tasarlanan mayın belirleme cihazının kablosuz olması bir yenilik ortaya getiriyor. Sevindirici olan şu, yazılımı da dahil olmak üzere hazırlanan mayın tarama cihazının tamamen öğrencilerimiz tarafından yapılması. Umuyorum ki bu proje, Türkiye'nin hatta dünyanın en önemli bir sorunu olan mayın tarama sorununu halleder diye düşünüyorum. Bu projede emeği geçen herkese teşekkür ediyorum."

Proje hakkında bilgi veren Bozok Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümü 3. sınıf öğrencisi Enes Sertkaya da dünya genelinde mayınların hem düşmanı caydırma hem de operasyonları yavaşlatma amacıyla kullanıldığını belirtti.

Mayının Türk Silahlı Kuvvetlerinin terörle mücadelede dezavantaj haline geldiğini ifade eden Sertkaya, "Biz de bu sorundan yola çıkarak mayın tarama robotu yapmaya karar verdik. Robotumuz yaklaşık 1-1,5 kilometre arasında menzildeki mayınları buluyor. Ön tarafındaki sensör ve kameralarla elde edilen görüntüler, kendi geliştirdiğimiz yazılımlarla kablosuz olarak kullanıcıya yani askere gönderiliyor." dedi.

Sertkaya, amaçlarının askerin can güvenliğini korumak ve ordunun operasyon hızını yükseltmek olduğunu söyleyerek şunları kaydetti:

"Askerlerimizi gerçekten bu alanda korumak istiyoruz. Askerlerimizin şehit olmasını önlemek amacıyla mayın arama robotu yaptık. Operasyonda sahaya asker yerine bizim robotumuzu sürerek mayını tespit edip, askerimizi korumuş oluyoruz. Aynı zamanda ordunun operasyon hızı da artmış olacak. Bu robot daha da geliştirilebilir. Bir ön prototip olarak yaptık. TÜBİTAK da destek veriyor ve daha da geliştirilebilir."

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