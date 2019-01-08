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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

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Teknoloji
A.A.
08.01.2019 - 12:36, Son Güncelleme:

Üniversite öğrencileri 1500 metreye çıkabilen roket yapacak

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Üniversite öğrencileri 1500 metreye çıkabilen roket yapacak

Afyon Kocatepe Üniversitesinde okuyan bir grup öğrenci okulun desteğiyle, yerli ve milli, bin 500 metre yukarıya çıkabilen bir roket üreterek gelecek yılki Teknofest fuarında yer almayı amaçlıyor.

Afyon Kocatepe Üniversitesi (AKÜ) Teknoloji Fakültesi Makine Mühendisliği Öğretim Üyesi Prof. Dr. Kubilay Aslantaş, yaptığı açıklamada, AKÜ Teknolojik Fakültesi olarak, teknolojiyi öğrencilere mümkün olduğunca aksettirmeye çalışmak olduğunu söyledi.

Bu bağlamda öğrencilerin roket teknolojisiyle ilgili olarak bir girişimde bulunduklarını kaydeden Aslantaş, "Bu girişim neticesinde bizden destek istediler. Tabi maddi anlamda ciddi destek gösterememiş olsak da kendilerini motive etme anlamında ve laboratuvarlarımızı kullanma anlamında da önemli oranda destek veremeye çalıştık." şeklinde konuştu.

"İlk etapta yapmış oldukları çalışmayla yaklaşık 300 metrelik irtifaya çıkan roketi tasarladılar" diyen Aslantaş, şöyle devam etti:

"Aynı zamanda bunun da denemelerini yaptılar. Oldukça başarılı bir sonuç elde etmiş oldular. Bundan sonraki aşama ne? bundan sonra ki aşama hem bir farkındalık oluşturmak aynı zamanda da 2019 yılında yapılacak olan Teknofest için bin 500 metre irtifaya çıkan roket için şimdiden çalışmalara başlamış durumdalar. Ülkemizde hem uzay hem havacılık anlamında ülkemizin ciddi bir bakanlıkla tabi TÜBİTAK anlamında ciddi bir desteği var. Bu destek biraz daha profesyonel anlamda olan bir destek. Ama üniversite bazında öğrencilere de bu noktada heveslendirmek ve motive etmek anlamında üniversitedeki öğrencilere de küçük de olsa destek sağlanması gerektiğini düşünüyorum."

Üniversite öğrencileri 1500 metreye çıkabilen roket yapacak

"Teknofest'te hedef bin 500 metre

Bunun üniversiteler kanalıyla da veya bakanlığın, TÜBİTAK'ın kanalıyla olabileceğini anımsatan Aslantaş, "Böylece üniversitede yetişen öğrencilerin hem motive edilmesi hem de buradan çıkacak olan genç beyinlerin değerlendirilmesi anlamında ciddi bir avantaj sağlayacaktır." diye konuştu.

AKÜ Makine Mühendisliği 3. sınıf örencisi Kahraman Altın da, "Arkadaşlarla beraber üniversiteyi bitirmeden devam ederken birlikte mühendis gibi düşünelim mühendis gibi bakalım beraber profesyonel projelerde yer alalım, takı çalışmasını öğrenelim zamanımızı daha verimli kullanalım gibi düşüncelerle bir araya geldik. Bundan dolayı da ilk hedefimiz başta Cumhurbaşkanlığının himaye ettiği pek çok bakanlığında gözünün kulağının olduğu Teknofest. Teknofest'te bu yıl için bin 500 metrede yarışmayı planlıyoruz. Başvurumuzu da buna göre yaptık. Seneye imkanlar ve tecrübemiz dahilinde bin 500'e 300 bin hatta diğer drone yarışmalarında da yer almayı istiyoruz." dedi.

AKÜ Makine Bölümü 3. sınıf öğrencisi Sefa Holep de 15 arkadaşıyla roket takımı kurduklarını ve amaçlarının Türkiye'nin savunma sanayisinde yer alabilmek olduğunu söyledi.

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