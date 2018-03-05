Universal Robots Türkiye’de atama

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Maden Mühendisliği ve ikinci anadal olarak Makine Mühendisliği’nden 2003 yılında mezun olan Kandan Özgür Gök, 2011’de Gebze Teknik Üniversitesi’nde İşletme üzerine MBA yaptı. Bir süre yurtdışı tecrübesinin ardından Türkiye’ye dönerek sektörün önde gelen yerli ve uluslararası robotlu otomasyon şirketlerinde farklı pozisyonlarda çalışan Gök, yaklaşık 15 yıldır robotik otomasyon, mekatronik, pnömatik, hidrolik konularında uzmanlaştı. 2017 sonuna doğru iş birliğine dayalı robotlar üzerine faaliyet yürüten Universal Robots’un Türkiye merkezini kurma görevini üstlenen Gök, aynı zamanda Yunanistan, İsrail ve Ortadoğu Ülkeleri’nden de sorumlu olacak.



Universal Robots Türkiye Satış Geliştirme Yöneticiliği’ne atanan Gök, Universal Robots’un insan makine iş birliğine dayalı çalışma konsepti ve ileri teknolojisiyle çeşitli endüstri kollarında kullanıcılara önemli avantajlar sağlayan çalışmalara devam edecek.