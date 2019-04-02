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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Teknoloji
02.04.2019 - 07:04, Son Güncelleme:

Umutcan Tütüncü bir kez daha dünya şampiyonu oldu

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Umutcan Tütüncü bir kez daha dünya şampiyonu oldu

Brezilya’nın Rio De Janeiro kentinde düzenlenen Just Dance 2019 Dünya Şampiyonası’nda gelenek bozulmadı. Son iki yıldır şampiyonluk koltuğunu kimseye kaptırmayan Umutcan Tütüncü, bu sene de Türkiye’yi temsil etti ve 3. kez Just Dance Dünya Şampiyonu oldu.

Umutcan Tütüncü; harika performanslarının yanı sıra jüri oyları, oyun puan değerleri ve Twitch üzerinden tüm Türkiye’den topladığı oylarla rakiplerini geride bıraktı.

Dünyanın dört bir yanından 18 finalistin yer aldığı yarışmada gözler son iki senenin dünya şampiyonu Umutcan Tütüncü’nün üzerindeydi. Brezilya medyasının yoğun ilgisiyle karşılaşan Umutcan Tütüncü ile Just Dance ekibi de yarışma öncesinde çekim ve röportajlar yaptı.

Brezilya’da düzenlenen Just Dance 2019 Dünya Şampiyonası Büyük Finali’nde dünyanın en iyi 18 yarışmacısı Dünya Şampiyonu unvanı için yarıştı. Büyük Final, Ubisoft Twitch ve Facebook kanallarından yayınlandı.  

Yarışmanın bu seneki kuralları gereği yarışmacıların mutlaka Twitch üzerinden yorum alarak oy toplamaları gerekiyordu. Aksi halde Twitch üzerinden alınan oylarda kaybeden yarışmacı otomatik olarak elenmiş sayılıyordu.

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