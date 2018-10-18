Uluslararası yetenek yarışmasını ilk kez Türkiye’de hayata geçiriyor
Dünyanın önde gelen mobil kısa video uygulaması TikTok, Global Talent Online kampanyası kapsamında “TikTok 1 Milyon Yıldız” isimli uluslararası yetenek yarışmasını ilk kez Türkiye’de hayata geçireceğini duyurdu.
Söz konusu yarışma, en yaratıcı katılımcıya 100 bin TL kazanma fırsatı sunuyor. En yaratıcı kullanıcıyı bulmayı hedefleyen yarışma, 20-29 Ekim tarihleri arasında düzenlenecek. Sonuçlarının 31 Ekim’de açıklanacağı yarışmada katılımcılar; komik skeçler, yetenek, moda, evcil hayvanlar ve yemek olmak üzere beş farklı kategoride yarışabilecek. TikTok, bu yarışmayla Türkiye’de yaratıcılıklarını göstermek, takipçilerini artırmak ve şöhret kazanmak isteyen kullanıcılara fırsat sunuyor.
TikTok, uluslararası alanda heyecan yaratan bu yarışmayla gizli yetenekleri ortaya çıkarmasının yanı sıra yarışmacılara günümüz internet çağında kendilerini geliştirmeleri ve yaratıcı içerikler üretebilmeleri için olanak sağlıyor.
Daha önce ABD, Brezilya, Portekiz, Hindistan, Tayland, Japonya, Güney Kore, Rusya ve daha birçok ülkede düzenlenen TikTok 1 Milyon Yıldız yetenek yarışması, çeşitli yeteneklere sahip genç sanatçılara kendilerini gösterebilecekleri bir platform sunuyor.
Her kategori için 5 mentorun davet edildiği Tiktok Global kampanyasına uygulama aracılığıyla katılınıyor.
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