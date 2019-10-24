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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Teknoloji
24.10.2019 - 07:42, Son Güncelleme:

Uluslararası yatırım fonları Türkiye’de parlak fikir avına çıktı

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Uluslararası yatırım fonları Türkiye’de parlak fikir avına çıktı

Uluslararası fonların ve yatırımcıların buluşma adresi Webrazzi 2019’da oldu. İnternet ve girişimcilik sektörünün önde gelen aktörlerinin biraya geldiği etkinlikte yeni fırsatlar konuşuldu.

İnternet ve girişimcilik sektörlerinin önemli temsilcileri ve uluslararası yatırımcılar Webrazzi 2019’da buluştu. İstanbul’da yapılan etkinlikte özellikle dijital dünyadaki dönüşüm, ihtiyaçlar, yenilikler çerçevesinde yatırım fırsatları masaya yatırıldı. 2015 yılında başlayan ve bu yıl 5.’si düzenlenen etkinliğe katılanlar arasında İş Bankası Yönetim Kurulu ve Genel Müdürü Adnan Bali, Mynet’in Kurucusu Emre Kurttepeli, Philip Morris Genel Müdürü Filiz Yavuz Diren, Turkcell Pazarlamadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Ömer Barbaros Yiş, Inventram Genel Müdürü Cem Soysal ve Ilap Venture Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Say yer aldı. 

Bali: Sanayi devriminden farkı yok

Webrazzi 2019’da deneyim ve görüşlerini paylaşan Türkiye İş Bankası Genel Müdürü Adnan Bali, şu an yaşanan teknolojik ve dijital dönüşümün sanayi devriminden farkı olmadığını söyledi. Bali, ‘’dijital dönüşümün önemine dikkat çekerek ülkemizde de bu durumun gelişebilmesi için devlet ve akademik çevrelere büyük iş düştüğünü de paylaştı. Akademik çevreler ile çalıştıklarını da belirten Bali, yakın zamanda Koç Üniversitesi ile yapay zeka enstitüsü kuracaklarını da söyledi.

‘’Kurumsal iyilik’’

Webrazzi’ye konuşmacı olarak katılan Turkcell Pazarlamadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Ömer Barbaros Yiş “Kurumsal İyilik: Sosyal İnovasyon” başlıklı bir konuşma yaptı ve “Biz Turkcell olarak akılla kalbi birleştiriyoruz” dedi. Konuşmasına sosyal iyilik kavramını anlatarak başlayan Yiş, fedakarlığın markalar için de çok önemli olduğunu belirterek şunları söyledi: “Fedakarlık insana özgü gibi görünse de, markalar için de fedakarlıktan bahsedebiliriz. Bunun bizim için anlamı ‘insan için teknoloji’ demek. Teknolojiyi insan faydası için geliştirmek bizim için çok kritik. Örneğin bizim Zeka Gücü projemizle Türkiye’nin dört bir yanında akılla kalbi birleştiriyoruz. Gençler etrafına bakıyor ve icatlarını ona göre geliştiriyor. Bugün sizin de stantlarını göreceğiniz Arıkovanı, Geleceği Yazan Kadınlar, Zeka Gücü projeleri ile gençlere, kadınlara, çocuklara, engelliler ve özel yetenekli bireylere yönelik teknoloji temelli çalışmalara destek veriyoruz. Turkcell olarak ihtimalleri kapsıyoruz ve diyoruz ki, insanlarımızın hayalini gerçekleştirmeleri adına üzerimize düşen sorumluluğu üstleniyoruz.” 

 ‘’9 şirkette yatırımımız var’’

Koç topluluğu bünyesinde bulunan Inventram’ın Genel Müdürü Cem Soysal, yatırım şirketi olduklarına vurgu yaparak, yatırım yaptıkları şirketlere finansal, hukuki ve kanal müşteri yaratmada destek olduklarını söyledi. Soysal, girişimcinin hizmetkarı olarak çalıştıklarını belirterek yatırım yaptıkları 9 şirket olduğunu ve bunların da 5’nin ABD ortaklı olduğunu ifade etti. 

’1998 yılında yatırımlara başladık’’

Ilap Venture Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Say, teknolojik anlamdaki yatırımları Türkiye’de yapmaya başlayan ilk şirketlerden biri olduğunu söyledi: ‘’1998 yılında fon sistemini kurduk ve Kariyet.net , sigortam.net ilk girişimlerimizden. Şu an portföyümüzde 12 yatırımımız var ve çoğuna sahibiz’’ dedi.  Say, zor günleri geride bıraktıklarını söyleyerek geleceğe umutla baktıklarını ifade etti.

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