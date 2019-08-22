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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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A.A.
22.08.2019 - 08:07, Son Güncelleme:

Uluslararası Uzay İstasyonu'na yeni kenetlenme kapısı yerleştirildi

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Uluslararası Uzay İstasyonu'na yeni kenetlenme kapısı yerleştirildi

NASA, Uluslararası Uzay İstasyonu'na yeni bir kenetlenme kapısı yerleştirildiğini duyurdu.

Amerikan Havacılık ve Uzay Ajansı (NASA), Uluslararası Uzay İstasyonu'na (UUİ) yeni bir kenetlenme kapısı (IDA-3) yerleştirildiğini duyurdu.

NASA'dan yapılan açıklamada, astronotlar Nick Hague ve Andrew Morgan'ın monte ettiği kenetlenme kapısının, gelecekte ticari uzay araçları tarafından kullanılacağı belirtildi.

IDA-3'ün, SpaceX ve Boeing tarafından bu yıl sonu ya da gelecek yıl başında uzaya gönderilecek astronotlar tarafından kullanılması hedefleniyor.

UUİ'ye Şubat 2015 ve Temmuz 2016'da iki kenetlenme iskelesi (IDA-1 ve IDA-2) kurulmuştu. IDA-1, SpaceX aracının Temmuz 2015'teki inişi sırasında meydana gelen kaza sırasında imha olmuştu.

SpaceX bu yılın sonuna kadar astronotların da içinde olduğu ilk test uçuşunu gerçekleştirmeyi hedefliyor.

Öte yandan, Ticari Mürettebat Geliştirme Programı içinde yer alan ABD'li havacılık şirketi Boeing de "Starliner" adlı personel taşıyıcı mekiğinin insansız uçuş testini bu yıl sonunda, insanlı uçuş testini de gelecek yıl yapmaya planlıyor.

NASA, kamu kaynaklarıyla yürütülen Discovery, Endeavour ve Atlantis uzay mekiği programlarını 2011'de art arda sonlandırmasının ardından uzaya insanlı uçuş gerçekleştirmiyordu.

Uzay araştırmaları ve temel bilim deneyleri yürütülen UUİ, NASA, Rusya Federal Uzay Ajansı, Avrupa Uzay Ajansı, Kanada Uzay Ajansı ve Japon Uzay Araştırma Ajansı tarafından ortaklaşa işletiliyor.

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