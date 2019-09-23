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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Teknoloji
23.09.2019 - 10:33, Son Güncelleme:

Ulusal Programlama Yarışması'nı kazanan öğrenciler Avrupa yolcusu

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Ulusal Programlama Yarışması'nı kazanan öğrenciler Avrupa yolcusu

Türkiye çapında 14 üniversiteden 152 öğrencinin 54 takım halinde yarıştığı Ulusal Programlama Yarışması tamamlandı. Genç bilgisayar mühendisi adaylarına yeni ufuklar açmalarını hedefleyen yarışmada kazanan takımlar, yeni başarılar için Avrupa bölgesel finallerine hazırlanacak.

Dünyanın yeni dili olarak görülen kodlamaya dair ülkemizde yapılan en önemli ve en büyük organizasyonlardan biri olan Ulusal Programlama Yarışması, Beykoz Kundura’da tamamlandı. Ülkemizde programcılığın önemine dair farkındalığın artması adına büyük önem taşıyan yarışmaya Türkiye’nin dört bir yanındaki 14 üniversiteden 18’i kadın 152 öğrencinin katıldığı yarışmada 54 takım ilk 10’a girebilmek için mücadele etti.

Yapay zeka ve algoritma çalışmalarına odaklanan ve kar amacı gütmeyen bir komünite olan inzva’nın düzenlediği Ulusal Programlama Yarışması, ODTÜ partnerliği ve ICPC (International Collegiate Programming Contest) Vakfı gözetiminde düzenlendi. Trabzon, İzmir, Kayseri, İstanbul, Isparta, Zonguldak ve Ankara’dan yarışmaya katılan yakın geleceğin bilgisayar ve yazılım mühendisi adayı 152 öğrencinin kıyasıya mücadelesinde birinciliği kazanan takım Boğaziçi Üniversitesi’nden Trie Hard oldu. Yarışmanın ilk 10’u, Boğaziçi Üniversitesi (5), Bilkent Üniversitesi (2), İstanbul Teknik Üniversitesi (2) ve TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi takımlarından oluştu.

Yarışmada dereceye giren takımlar ülkemizi temsil etmek üzere Bükreş’te yapılacak olan ICPC Güneydoğu Avrupa Bölgesel Finallerinde yarışmaya hak kazandı. 103 ülkeden 10 binin üzerinde katılımcıyla dünyanın en büyük ve en prestijli programlama yarışması olarak kabul edilen ICPC’nin Moskova’daki 2020 finallerine katılabilmek için bölgesel finallerde başarı elde etmemiz gerekiyor. Yeni yazılım programları oluşturmada yaratıcılığı ve ekip çalışmasını teşvik eden, öğrencilerin kısıtlı zaman ve kaynakla performanslarını test etmelerini sağlayan ICPC, dünyanın en eski, en büyük ve en prestijli programlama yarışması niteliğini taşıyor.

inzva’nın düzenlediği Ulusal Programlama Yarışması’nda alanında uzman akademisyenlerden oluşan Boğaziçi Üniversitesi, ODTÜ, Abdullah Gül Üniversitesi ve Lviv Üniversitesi’nden 13 kişilik bilimsel komite ve 7 kişiden oluşan jüri görev yaptı. Bilimsel komite tarafından hazırlanan 11 sorunun sorulduğu yarışmada 5 saatte 12 bin satır kod yazıldı.

Üç gün süren yarışma organizasyonu esnasında ICPC Vakfı ile Birebir Eğitim Vakfı arasında protokol imzalandı. BEV’in öncelikli hedefleri arasında gelecek yıllarda bölge finallerinin ve dünya finallerinin İstanbul’da yapılması yer alıyor. Dünyanın programlama alanındaki en önemli organizasyonlarından birine ev sahipliği yapmak Türkiye için büyük önem taşıyor.

Türkiye'deki bilgisayar mühendisleri topluluğunu kurarak onların sesi olmak isteyen inzva’nın kurucularından Utku Yavuz, başarıyla tamamlanan Ulusal Programlama Yarışması’nın Türkiye’nin gelecek vaadeden bilgisayar ve yazılım mühendisleri için önemli bir fırsat sunduğunu belirterek vakfın desteğiyle algoritma üzerine kamplar ve çeşitli çalışmalar düzenlediklerini aktardı. Beykoz Kundura’da gençlerin birlikte çalışma ve koordinasyon yeteneklerini güçlendirecek bir ortamda iş ve akademi dünyası ağına ulaşabilecek adımları atmalarına yardımcı olduklarının altını çizen Yavuz, algoritmik, analitik ve üretken düşünmeyi teşvik etmeyi sürdüreceklerini açıkladı. ICPC ile yapılan işbirliği protokolünün de gelecek adına son derece önemli olduğunu vurgulayan Yavuz, yazılım dünyası ekosisteminin ülkemizdeki gelişimi için işbirliğinin yeni kapılar anlamına geldiğini ve uzun vadede hedeflerinin ICPC Dünya Finallerini İstanbul’a getirmek olduğunu belirtti.

Yarışmanın bu yılki ayağına destek veren Orta Doğu Teknik Üniversitesi, 2020’de yapılacak Ulusal Programlama Yarışması bayrağını, ilk 10’da 5 ayrı takımla yer alan Boğaziçi Üniversitesi’ne devretti. Kapanış konuşmasını Yıldırım Holding CEO’su Yüksel Yıldırım’ın yaptığı Ulusal Programlama Yarışması’nın bayrağı 2020’deki yarışma için ODTÜ Bilgisayar Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Tolga Can tarafından, Boğaziçi Bilgisayar Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Tuna Tuğcu’ya verdi.

ULUSAL PROGRAMLAMA YARIŞMASI İLK 10

Trie Hard (Boğaziçi Üniversitesi)
Here for Meal (Boğaziçi Üniversitesi)
Symphony of Coding (TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi)
Send Nodes (Boğaziçi Üniversitesi)
Unagi (Bilkent Üniversitesi )
Güçlü (Boğaziçi Üniversitesi)
Ship Shipping Ship Shipping Shipping Ships (İstanbul Teknik Üniversitesi)
Redshifted (Bilkent Üniversitesi)
ITUbitak (İstanbul Teknik Üniversitesi)
Etliekmek (Boğaziçi Üniversitesi)

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