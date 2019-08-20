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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Teknoloji
20.08.2019 - 12:23, Son Güncelleme:

Ulusal Programlama Yarışması için geri sayım başladı

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Ulusal Programlama Yarışması için geri sayım başladı

Algoritmik düşünce yapısını takım çalışmasıyla birleştirerek genç bilgisayar mühendisi adaylarına yeni yetenekler kazandırmayı hedefleyen Türkiye’nin ilk Ulusal Programlama Yarışması için geri sayım başladı

Dijital devrimin eşiğindeki dünyada, gençlerin gelecek kariyerleri adına en anlamlı uğraşlarından birisi olan programlama için, Birebir Eğitim Vakfı’nın projelerinden inzva Türkiye’de en önemli adımlardan birini atarak 13-15 Eylül tarihlerinde programlama yarışması düzenliyor. Yarışma Türkiye’deki genç bilgisayar mühendis adaylarının takım çalışmasının yanı sıra kendilerini sürekli sınayabilecek yapıda düşünmelerini amaçlıyor.

Çok katmanlı ve takım tabanlı olması itibariyle türünün ilk örneği olan Ulusal Programlama Yarışması, ICPC (International Collegiate Programming Contest - Uluslararası Üniversite Programlama Yarışması) himayesinde, ülkemizin bilgisayar mühendisliği alanında eğitim veren en iyi üniversitelerinden biri olan Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) partnerliğinde İstanbul’da düzenleniyor.

Şirketin kurucularından Utku Yavuz, Ulusal Programlama Yarışması’nın Türkiye’nin genç ve parlak bilgisayar mühendislerine küresel başarıya açılan kapıyı aralama fırsatını ücretsiz olarak sunduğunu, platformun da bulunduğu Beykoz Kundura’da gençlerin birlikte çalışma ve koordinasyon yeteneklerini güçlendirecek bir ortamda hem yarışabileceklerini hem de kariyerleriyle ilgili karar verebilecek iş ve akademi dünyası ağına ulaşabileceklerini belirtti.

Dünyadan üç binden fazla üniversite takımının katıldığı bir programlama yarışması olan ICPC’ye geçtiğimiz yıl 115 ülkeden toplam 3 bin 200 üniversitenin 52 bin öğrencisi katıldı. Platform, Türkiye genelindeki üniversite ekiplerini Beykoz Kundura'da düzenlenen yarışmaya -tamamen ücretsiz olarak- katılmaya davet ediyor. Bu yarışmaya katılarak ilk 10’da yer alan takımlar Birebir Eğitim Vakfı sponsorluğunda Güneydoğu Avrupa Bölgesel Yarışması’na (SEERC) katılmaya hak kazanacak. SEERC’te başarılı olan takımlar ise dünyanın en prestijli algoritma programlama yarışması olarak kabul edilen ICPC'nin Dünya Finallerine katılma hakkı kazanacak.

Vakfın projelerinden biri olan söz konusu topluluk Ulusal Programlama Yarışması’na öncülük ederek; algoritmik, analitik ve üretken düşünmeyi teşvik etmeyi; takım çalışması, çeşitli problemleri çözme ve zaman kısıtlamaları ile çalışma gibi yetenekli bilgisayar mühendislerinin becerilerini artırarak profesyonel kariyerlerinde iyi bir başlangıç yapmalarını hedefliyor. Günümüzün olduğu kadar geleceğin de en önemli “akıl" sporunu teşvik ederek Türkiye'nin rekabetçiliğini artırmayı amaçlıyor.

Küresel ölçekte rekabet edebilecek gençleri yetiştirmek üzere birçok çalışma gerçekleştiren platformun düzenlediği yarışma, yılda bir kez SEERC (Southeastern Europe Regional Contest) ve ICPC yarışmalarından önce gerçekleştirilecek ve geleceğin Türk bilgisayar mühendislerini küresel arenada öne çıkaracak rekabet ortamının İstanbul’dan start almasını sağlayacak.

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