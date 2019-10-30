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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Teknoloji
A.A.
30.10.2019 - 15:36, Son Güncelleme:

Ulusal Bilişim Kurultayı 36. kez kapılarını açacak

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Ulusal Bilişim Kurultayı 36. kez kapılarını açacak

Ülkenin dijital olgunluk seviyesinin yükseltilmesine ve dijital ekonomisinin geliştirilmesine katkı sağlamak amacıyla TBD tarafından düzenlenen 36. Ulusal Bilişim Kurultayı 6-7 Kasım'da yapılacak.

Türkiye Bilişim Derneğince (TBD) Türkiye'nin dijital olgunluk seviyesinin yükseltilmesine ve dijital ekonomisinin geliştirilmesine katkı sağlamak için düzenlenen "36. Ulusal Bilişim Kurultayı (BİLİŞİM 2019)" 6-7 Kasım'da Ankara'da gerçekleştirilecek.

TBD Genel Başkanı Rahmi Aktepe, "Dijital Topluma Dönüşüm-Tüketimden Üretime Geçiş" sloganıyla yapılacak etkinliğe ilişkin AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Kurultayın, "Güvenli Djital Gelecek: Yapay Zeka" ana temasıyla yapılacağını ifade eden Aktepe, Türkiye'nin dijital topluma dönüşerek, tüketim toplumundan üretim toplumuna doğru geçiş yapması gerektiğini söyledi.

İlgili tüm tarafların, Türkiye'nin dijital olgunluk seviyesinin yükseltilmesine ve dijital ekonomisinin geliştirilmesine katkı sağlamak amacıyla organize edilen Kurultayda bir araya geleceğini dile getiren Aktepe, "Dijital dönüşümü özel sektör ve kamu kurumlarının tek başına yapmasını bekleyemeyiz. Kamu, üniversite, finans kuruluşları, sektör temsilcileri ve her biri sektöre öncülük eden sivil toplum kuruluşları dijital dönüşümün ana aktörleri olarak karar vericilere yol gösterici olmalıdır." dedi.

Aktepe, "Teknoloji üreten, Ar-Ge, yenilik ve girişimcilik temelli tüm sektörlerde dijital dönüşümü gerçekleştiren, küresel rekabette başarılı ve refah seviyesi yüksek bir Türkiye için bilişimcilere önemli sorumluluklar düşüyor." diye konuştu.

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