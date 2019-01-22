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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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HaberlerTeknoloji HaberleriUltimate Ears’ın yeni kablosuz hoparlörü BOOM 3, Türkiye’de satışta!
GeriTeknoloji Ultimate Ears’ın yeni kablosuz hoparlörü BOOM 3, Türkiye’de satışta!
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Teknoloji
22.01.2019 - 13:22, Son Güncelleme:

Ultimate Ears’ın yeni kablosuz hoparlörü BOOM 3, Türkiye’de satışta!

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Ultimate Ears’ın yeni kablosuz hoparlörü BOOM 3, Türkiye’de satışta!

Ultimate Ears’ın kablosuz hoparlör serisinin geliştirmiş yeni nesil üyesi BOOM 3, geçtiğimiz yaz ayında duyurulmasının ardından Türkiye’de satışa sunuldu.

360 ​​derece dengeli ses verebilen yapısı sayesinde, notaların gerçekte olduğu gibi duyulmasını sağlayan hoparlörler, çöl festivallerinden havuz partilerine kadar müzik keyfi sunuyor. BOOM 3 ve MEGABOOM 3’ün geliştirilmiş 45 metreye varan Bluetooth kablosuz kullanım alanı taşınabilirliği artırırken, su üzerinde yüzebilen yeni tasarımı ise ürünün deniz ve havuz gibi ortamlarda kullanılmasına imkân tanıyor.

Hoparlörler, üst kısımda yer alan yeni özel tuşuyla rahat ve hızlı kontrol sunuyor. BOOM 3, su geçirmez ve darbelere karşı korumalı olmalarının yanı sıra yeni IP67 sertifikası sayesinde toza karşı da dayanıklılık sağlayarak çalışabiliyor.

Ürünün üst kısmında yer alan yeni özel tuşu, telefonu sürekli taşımaya gerek bırakmadan şarkıları doğrudan hoparlörler üzerinden başlatmaya, duraklatmaya ve değiştirmeye olanak sağlıyor. Kablosuz şarj için, ayrıca satılan Ultimate Ears POWER UP şarj yuvasıyla uyumlu olan BOOM 3, yeniden konumlandırılan USB portu sayesinde dik olarak şarj edilebiliyor. 

Kullanıcılar, Ultimate Ears iOS mobil uygulamasını, yeniden tasarlanan BOOM 3 & MEGABOOM 3 ile eşleştirdiklerinde, Apple Music'in 45 milyondan fazla şarkısına ve tüm favori çalma listelerine tek dokunuşla erişebiliyor. Ayrıca müzik hayranları, Android'deki Deezer Premium'daki oynatma listelerine erişmek için hoparlörün üst tarafındaki özel tuşu kullanabiliyor. BOOM 3, 150 adede kadar hoparlörü aynı anda bağlamaya olanak sağlayan PartyUp uygulaması, yeni özel ekolayzerı, uzaktan açma-kapama kontrolleri ve yeni tasarlanmış ara yüzüyle birlikte kullanıcıların karşısına çıkıyor.

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