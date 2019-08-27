Ulak, Vodafone şebekesinde canlı olarak hizmet vermeye başladı
Vodafone bu kapsamda Karadeniz Bölgesi’nde 150 ULAK baz istasyonunu devreye aldı. Şirket, bu gelişmeyle Türkiye’nin yerlileşme hedefine verdiği desteği bir adım daha ileriye taşımayı hedefliyor.
Vodafone, Karadeniz Bölgesi’nde ULAK baz istasyonlarını başarıyla devreye aldı. ULAK projesi için ilk günden bu yana her türlü desteği verdiklerini belirten Vodafone Türkiye CEO’su Colman Deegan, şunları söyledi:
“Vodafone Türkiye olarak, yerli ve milli ürün ekosisteminin büyümesini önceliklerimizden biri olarak görüyoruz. Yazılım ve donanım alanında atılacak adımların yerli üreticilerle hayata geçirilmesini, teknoloji alanında Türkiye’nin dünyada söz sahibi olması açısından önemli buluyoruz. Bu çerçevede, yerli ürün üreten ve ürünü şebekemiz standartlarında olan her üreticiyle çalışıyoruz. Yerli ve milli üretim alanında bir örnek olan ULAK yerli baz istasyonunun ticari olarak hizmet verebilmesi için ilk günden bu yana en fazla destek veren şirketlerden biri olduk. Global tecrübemizi ve mühendislik bilgimizi en kapsamlı şekilde ULAK’ın geliştirilmesi için kullandık. Ağustos ayı itibariyle de ULAK baz istasyonlarını ticari şebekemizde devreye almaya başladık.”
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