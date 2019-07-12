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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Teknoloji
A.A.
12.07.2019 - 13:56, Son Güncelleme:

Ukrayna Merkez Bankası, Turkcell güvenlik teknolojilerini inceledi

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Ukrayna Merkez Bankası, Turkcell güvenlik teknolojilerini inceledi

Ukrayna Merkez Bankası heyeti Turkcell'in güvenlik alanında geliştirmiş olduğu teknolojileri yerinde deneyimleyip incelemek için İstanbul'a geldi.

Turkcell'den yapılan yazılı açıklamaya göre, siber güvenlik alanında geliştirdiği çözüm ve uygulamalar ile kurumlara da hizmet veren Turkcell'in bu alandaki çalışmaları yurt dışında dikkat çekerken, bu çerçevede Ukrayna Merkez Bankası Güvenlik Heyeti, Turkcell'in Maltepe'deki Siber Güvenlik Operasyon Merkezi'ni ziyaret etti.

Yetkililerden bilgi alan heyet, Türkiye ziyareti ile çalışmaları yerinde inceledi. Ukrayna Merkez Bankası Güvenlik Müdürü Oleksandr Skomarovskiy, Güvenlik Müdür Yardımcısı ve Bilgi Güvenliği Müdürü Anton Kudin ile Ödeme Sistemleri Bilgi Güvenliği Teknolojileri Müdürü Serhiy Ivanyshyn'in aralarında bulunduğu heyet, Turkcell yetkililerinden bilgi aldı. Açıklamada görüşlerine yer verilen Turkcell Teknoloji Yönetimi ve Güvenlik Direktörü Feridun Aktaş, şunları kaydetti:

"Siber Güvenlik ve Operasyon Merkezlerimiz gerek altyapısı gerekse sunduğu çözümler ile yurt içi ve yurt dışındaki kurum ve kuruluşlar tarafından büyük ilgi görüyor. Bunun en son örneği ise Ukrayna Merkez Bankası'nın ziyareti oldu. Özel uzman ekipler ile 7/24 esasına göre çalışan merkezlerimiz şirketlerin ve kurumların yaşayacağı siber saldırılara karşı izleme yaparak, olası siber ataklar öncesinde gerekli önlemlerin alınmasını sağlıyor. Aynı zamanda Ukrayna, Belarus ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki iştiraklerimize hizmet verdiğimiz bu merkezlerimiz ile özel şirketlerin yanı sıra kamu kurumlarına da destek veriyoruz." Verilen bilgiye göre, Ukrayna Merkez Bankası Heyeti, Turkcell Siber Güvenlik Operasyon Merkezi gezilerinin ardından, önde gelen dokuz bankanın ortaklığıyla kurulmuş olan Kredi Kayıt Bürosu'nun (KKB) ilgili bölümlerini de ziyaret etti.

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