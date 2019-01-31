UiPath’te Tansu Yeğen'e önemli görev
Robotik Süreç Otomasyonu ve Yapay Zeka konusunda çalışmalarıyla bilinen UiPath, önceleri Samsung Türkiye Genel Müdür Yardımcısı olan ve UiPath'in Türkiye Genel Müdürü olarak atanan Tansu Yeğen’i bu kez içlerinde Türkiye, Rusya, Romanya, Çek Cumhuriyeti, Macaristan, İsrail, Litvanya ve Ukrayna’nın da bulunduğu 30 ülkeyi kapsayan bölgenin başına getirdi. 30 ülkeden oluşan bölgenin merkezi İstanbul oldu.
UiPath’in yazılım robotları hızlıca kurumlara uyum sağlarken, çalışanların tekrarlanan ve sıkıcı işlerini onlar adına daha hızlı ve hatasız gerçekleştirmeyi hedefliyor. Bu sayede, kurumların verimliliği ve bilgi işlem operasyonları kolaylaşırken, müşteri ve çalışan memnuniyeti artıyor.
UiPath, Satış Başkanı Craig Bumpus, ‘‘Tansu Yeğen, doğru bir seçim oldu. Yeğen, çok kısa süre içinde, Türkiye’de gerçekleştirmiş olduğu çalışmalarından dolayı, şirketimizin önem verdiği gelişen pazarlardaki büyüme faaliyetlerini üstlendi.’ dedi.
Faaliyetlerine başlamasının hemen ardından UiPath Türkiye ofisi, robotik süreç otomasyonunun sağladığı faydaların bilinirliğini artırmak konusunda etkin çalışmalar gerçekleştirdi.
Tansu Yeğen, ‘UiPath olarak müşterilerimize ve iş ortaklarımıza daha yakın destek olabilmek için, yeni bir bölge içinde farklı ülkelere genişliyoruz. UiPath, halihazırda Romanya, Türkiye ve Rusya’daki faaliyetlerine daha da kuvvetli bir şekilde devam edecek. Birçok ülkedeki ekibimle birlikte yakın çalışarak, yapay zeka destekli yazılım robotlarımızla yeni bölgemiz içindeki özel ve devlet kurumlarına hızlanmaları, verimlilik kazancı, müşterilerinin ve çalışanlarının memnuniyetlerinin artışı için önemli katkılarda bulunacağız’ açıklamasında bulundu.
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