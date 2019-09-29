UiPath Türkiye Genel Müdürü Tuğrul Cora oldu
Robotik Süreç Otomasyonu (RPA) ve Yapay Zekâ şirketi UiPath, Tuğrul Cora’yı bir senedir yürüttüğü Doğu Avrupa, Orta Doğu ve Afrika İş Ortaklıkları Direktörlüğü’nden sonra Türkiye Genel Müdürü olarak Tuğrul Cora'nın atandığını duyurdu.
Tuğrul Cora, 25 yılı aşkın satış ve üst düzey yöneticilik deneyimiyle, UiPath’in Türkiye pazarındaki hızlı büyümesini sürdürmesi amacıyla Türkiye'deki ekibe liderlik edecek. UiPath Avrupa Başkan Yardımcısı Tansu Yeğen, açıklamasında “Tuğrul Cora’nın kariyeri boyunca teknoloji ve telekomünikasyon sektörünün önde gelen kurumlarında edinmiş olduğu tecrübesiyle, UiPath’in ‘Öncelik Otomasyon’ yaklaşımını pazara sunarak, yakaladığımız bu hızlı büyümeyi daha da ileriye götüreceğine inanıyor ve kendisine yeni görevinde başarılar diliyorum.” dedi.
Tuğrul Cora, 1991 yılında Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümü'nden ve 1993 yılında da Virginia Tech'den MBA derecesi ile mezun olmuştur. 2009 yılında Harvard Business School'da İleri Yönetim Programını (AMP) tamamlamıştır.
Tuğrul Cora kariyerine 1991 yılında Aselsan'da başlamıştır. 1995-2004 yılları arasında sırasıyla Digital Equipment, Compaq Computer ve Hewlett-Packard'da çalışmıştır. 2004 - 2010 yılları arasında Millenicom Telekomünikasyon Kurucu Genel Müdürü olarak görev yapan Cora, Millenicom’u 2009 yılında Deloitte’in Avrupa’nın En Hızlı Büyüyen Teknoloji Şirketleri sıralamasında ikinci sıraya getirmiştir. Turkcell’de Kurumsal Satış Direktörü, daha sonra da Kurumsal İş Birimi Kıdemli Başkan Yardımcısı olarak görev yapan Tuğrul Cora, Turkcell'in Telekomünikasyon, Bulut ve Sistem Entegrasyon Hizmet Sağlayıcısı olmasına önderlik etmiştir.
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