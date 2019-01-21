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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Teknoloji
A.A.
21.01.2019 - 13:53, Son Güncelleme:

Uganda yerli hibrit aracını test etti

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Uganda yerli hibrit aracını test etti

Doğu Afrika ülkesi Uganda, yerli imkanlarla ürettiği elektrik motorlu otomobilden sonra ilk hibrit aracını üretti.

Uganda hükümeti ve Makerere Üniversitesi tarafından işletilen Kiira Motors şirketi, hibrit motorlu yeni sedan araçlarının test sürüşlerini başarıyla tamamladığını ve yakın zamanda seri üretime başlayacaklarını açıkladı. 

Afrika’nın ilk güneş enerjili otobüsünü ve elektrikli otomobilini üretmeyi başaran şirket, ürün portföyüne “Kiira EVS” adı verilen hibrit sedan aracı ekledi. 

Saatte yaklaşık 140 kilometre hıza çıkabilen araç, geniş iç dizaynı ve özgün tasarımıyla dikkati çekiyor. 

Kiira EVS, ülkede geçen hafta tertip edilen Parlamento Haftası kapsamında çok sayıda üst düzey siyasetçi tarafından da test edildi. 

Şirket, test sürüşlerinin ardından Uganda ordusuyla ülkenin Jinja Organize Sanayi Bölgesi'nde yeni bir araç fabrikası kurulmasına ilişkin de imza attı. Fabrikanın 2 bin kişiye istihdam sağlayacağı belirtildi. 

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