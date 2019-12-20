UFO, enerji tüketimini 16 kat düşürmeyi hedefliyor

Son birkaç yıldır AR- GE çalışmalarına ve uluslararası piyasalara odaklanan, 2020 için Türkiye özelinde hedef büyüten UFO, hem ev tipi hem de işletmelere yönelik ürünlerini yeni yılda satışa sunmaya hazırlanıyor. Isıtıcı ve soğutucu sektöründe hizmet veren bir marka olarak kendilerini “AR-GE şirketi” olarak tanımladıklarını dile getiren UFO Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Yeşil, “Son dönemlerde üretim ve ticari faaliyetlerimizde daha çok yurt dışına odaklanmıştık. 2020 yılında Türkiye’deki pazar payımızı daha da artırmaya odaklanacağız. Türkiye’de şu anda 360 ayrı noktada bayimiz bulunuyor. Servis ağımız ise 460 civarında. Bayi ağımızı ilk etapta bin 200 noktaya çıkarmayı, eş zamanlı olarak servis ağımızı da genişletmeyi hedefliyoruz.” diye belirtti.



Hedefte işletmeler var



Ar-Ge tabanlı bir şirket olarak; ısıtma, soğutma ve havalandırmayı tek bir üründe birleştirdiklerini belirten Yeşil, “AVM’ler, hastaneler, fabrikalar, plazalar, cafe ve restoranları da hedef kitlemiz arasına katmayı planlıyoruz” dedi.



İhracat yaptığı ülke sayısını artıracak



Türkiye’de büyüme hedeflerine ek olarak başta Orta Avrupa olmak üzere yurt dışındaki pazar paylarını da artırmayı hedeflediklerinin altını çizen Yeşil, “Şu anda 27 ülkede, partnerlerimiz aracılığıyla satışlarımız sürüyor. Ürünlerimizin yüzde 70’ini dış pazara kazandırıyoruz. Geliştirdiğimiz 1kw=2kw verim alma kapasitesi olan yeni ev tipi ısıtıcı ürünümüzü satışa sunacağız. Enerji tüketimi artırmadan, istenen bölgeye iletilen ısının verimini 2 katına çıkmasını hedefledik." sözkerşnş kaydettti.